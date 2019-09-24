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Вы когда рожали, не спрашивали, как кормить: амурчанка жалуется на специалиста соцзащиты

Вы когда рожали, не спрашивали, как кормить: амурчанка жалуется на специалиста соцзащиты
Фото: pixabay.com

Молодая мама из Селемджинского района Амурской области, воспитывающая 7-месячного сына, прислала в редакцию Амур.инфо аудиозапись разговора со специалистом по номеру телефона управления соцзащиты населения Селемджинского района. 17 сентября амурчанка интересовалась, когда именно ей выплатят пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Принявший звонок сотрудник на одну из реплик отвечает: «Вы когда рожали, не спрашивали, у кого и как кормить».

Амур.инфо публикует аудиозапись разговора (голоса изменены) и текстовую расшифровку беседы:

  1. – Социальная защита населения.
  2. – Здравствуйте, девушка, а когда выплачивать «детские» будут?
  3. – Какие «детские» вы хотите?
  4. – Ну 11 тысяч которые.
  5. – У нас зачисление с 10-го по 26-ое число, поэтому ожидайте.
  6. – А сколько еще ждать, девушка? А как ребенка чем кормить?
  7. – Вы когда рожали, не спрашивали, у кого и как кормить!
  8. – А почему вы мне так отвечаете?
  9. – Я вам говорю, у нас зачисление идет с 10-го по 26 число.
  10. – Ну так вы половину суммы-то выплатили…
  11. – Ну значит у нас не всегда имеются где-то деньги, где-то что-то. Мы когда имеем возможность сразу выплатить…
  12. – Все понятно.

Звонившая в соцзащиту Юлия, 20-летняя мама 7-месячного ребенка, живет в поселке Февральск Селемджинского района. Ребенка она воспитывает одна. На данный момент государственное пособие для нее единственный источник дохода. Юлия рассказала, что получает почти 19 тысяч рублей.

«Справляюсь… Ну, конечно, тяжело. Деньги уходят на еду, на памперсы, на одежду ребенку», – рассказала молодая мама.

По словам Юлии, раньше пособие ей перечисляли примерно 10-го числа каждого месяца, но в последние месяцы ситуация изменилась и деньги стали приходить двумя частями и в разные сроки. Чтобы прояснить ситуацию, амурчанка и позвонила в соцзащиту. Слова специалиста, который ответил на звонок, Юлия считает некорректными.

«Я думаю, она (специалист – Прим.ред.) не должна была мне так отвечать. Их дело выплачивать нам детские пособия, и это не ее дело, рожала я или нет», – сообщила Юлия.

Журналист Амур.инфо обратился за комментарием в управление соцзащиты Селемджинского района, а также в региональное министерство соцзащиты.

«Когда вы пришлете нам эту аудиозапись, будет проведена служебная проверка, будут приняты меры. Это мы можем точно сказать, потому что такое поведение недопустимо», – пояснила Амур.инфо и.о. начальника управления соцзащиты населения Селемджинского района Таисия Долговых.

В пресс-службе министерства соцзащиты населения Амурской области сообщили по данному случаю, что «со специалистами будет проведена работа».

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#дети #соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    А учиться и работать, вместо того чтобы нищету плодить Юленька не пробовала? Как они надоели, эти вечные попрошайки, живущие на пособия. Захотела родить в 19 лет - значит родила для себя, почему ей кто-то, что-то должен? Трудно жить? Средства контрацепции в помощь!

  • Арболет

    Арболет
    1 час назад

    Полностью согласен. Как будто специалист соц работы из своего кармана платит пособие. И зачем задавать вопросы "Чем кормить ребенка?" Если денег нет то надо держатся. Специалист в чем виноват?

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Правильно ей сказала работник соцслужбы.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    57 минут назад

    А ничего, что это работник социальной защиты населения отвечает. Пора в полицию нравов переходить работать.

  • Туська

    Туська
    43 минуты назад

    А звонившая Юлия почему забыла упомянуть, что ведется запись разговора? Вообще то с этого надо было начинать разговор.

  • S kak $

    S kak $
    24 минуты назад

    Случаи скандальных высказываний российских региональных чиновников

    Что тут скажешь, дорогой электорат? Они офуели.

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Соцработник, конечно, не права и эта ее фраза про рожать/не рожать абсолютно не корректна и не уместна, но и Юле надо поучиться вежливому общению. И вроде как она звонила, чтобы выяснить, почему платежи идут в два этапа, а вместо этого озадачила сотрудницу вопросом "чем кормить?"

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