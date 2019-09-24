Благовещенцы заметили в центре города змею

Фото: Амур.инфо

Днем, 24 сентября, жители Благовещенска обнаружили змею в сквере возле площади Ленина. Пресмыкающееся выползло из парковой зоны на вымощенную плиткой дорожку и пеклось там на солнце.

По словам очевидцев, змея была полметра длиной, определить её название люди не смогли.

Заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии БГПУ, профессор Елена Маликова отметила, что это мог быть узорчатый полоз или щитомордник. Однако сказать точно, ядовитая эта змея или нет, по фото и видео специалист не смогла.

«Мне нужно видеть голову и в особенности зрачок. У ядовитых змей зрачок вертикальный, у узорчатого полоза зрачок круглый. Что касается размеров, то щитомордник может быть в длину порядка шестидесяти сантиметров, полозы – гораздо больше», – отметила биолог.

Появление змеи в конце сентября специалист считает нормальным, потому что на улице еще держится пюсовая температура. Елена Маликова предположила, что пресмыкающееся приползло в центр города от Амура, полозы и щитомордники хорошо плавают в воде.

Укус этих змей не приводит к летальному исходу.

Между тем специалисты МЧС всегда предупреждают амурчан: пытаться самостоятельно изловить змею ни в коем случае нельзя. Она может оказаться опасной для человека. При обнаружении гада следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу. В Благовещенске телефон ЕДДС – 8 (4162) 518-112.