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24сентября
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сегодня, 15:45 1

Амурчанам предлагают поучаствовать в строительстве храма в селе Чигири

Амурчанам предлагают поучаствовать в строительстве храма в селе Чигири
Фото: instagram.com/protoierejandrej

Священник из Амурской области Андрей Букреев обратился в Инстаграме к жителям региона. Он попросил неравнодушных людей поучаствовать в строительстве храма в селе Чигири Благовещенского района – через пожертвования.

Речь идет о храме в честь преподобного Сергия Радонежского. О возведении этого объекта Благовещенская епархия сообщала еще в 2014 году. Отмечалось, что строительство начнется весной 2015 года и новый храм будет рассчитан на 200 прихожан.

О том, как продвинулись работы с тех пор, можно судить по фотографиям, опубликованным Андреем Букреевым.

«На строительство любого храма всегда нужны средства, и их всегда не хватает. Я сам решил – размещу информацию, может, кто-то захочет помочь в строительстве», – объяснил священник ИА «Амур.инфо» по телефону.

Помощник настоятеля Михаил Пинтусов сообщил агентству, что сейчас ведется строительство основного строения храма. Общий прогресс работ он оценил примерно в 30 %.

«Мы уже строим храм третий год. Первый год – фундамент залили, второй год – цокольный этаж вывели. Сейчас вот третий год ведутся строительные работы», – сказал Михаил.

Собеседник отметил, что поскольку храм возводится на пожертвования, о сроках его завершения говорить сложно.

Помочь строительству можно с помощью реквизитов: карта Сбербанка № 4817 7601 1050 0935.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Побираются как бомжи, у гундяя часы продайте и стройте

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