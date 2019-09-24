Амурчанам предлагают поучаствовать в строительстве храма в селе Чигири
Священник из Амурской области Андрей Букреев обратился в Инстаграме к жителям региона. Он попросил неравнодушных людей поучаствовать в строительстве храма в селе Чигири Благовещенского района – через пожертвования.
Речь идет о храме в честь преподобного Сергия Радонежского. О возведении этого объекта Благовещенская епархия сообщала еще в 2014 году. Отмечалось, что строительство начнется весной 2015 года и новый храм будет рассчитан на 200 прихожан.
О том, как продвинулись работы с тех пор, можно судить по фотографиям, опубликованным Андреем Букреевым.
«На строительство любого храма всегда нужны средства, и их всегда не хватает. Я сам решил – размещу информацию, может, кто-то захочет помочь в строительстве», – объяснил священник ИА «Амур.инфо» по телефону.
Помощник настоятеля Михаил Пинтусов сообщил агентству, что сейчас ведется строительство основного строения храма. Общий прогресс работ он оценил примерно в 30 %.
«Мы уже строим храм третий год. Первый год – фундамент залили, второй год – цокольный этаж вывели. Сейчас вот третий год ведутся строительные работы», – сказал Михаил.
Собеседник отметил, что поскольку храм возводится на пожертвования, о сроках его завершения говорить сложно.
Помочь строительству можно с помощью реквизитов: карта Сбербанка № 4817 7601 1050 0935.
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