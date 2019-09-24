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24сентября
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сегодня, 15:37 0

В Амурской области в гриль-баре пропал алкоголь на 100 тысяч рублей

В Амурской области в гриль-баре пропал алкоголь на 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из гриль-бара в Свободном. О преступлении в МО МВД России «Свободненский» сообщила предприниматель, владелец гриль-бара. По словам амурчанки в питейном заведении пропал алкоголь на 100 тысяч рублей, продукты питания, мобильный телефон и кухонные ножи.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно полицейские установили, что в утром злоумышленники сломали гипсокартонную стену бара, проникли в помещение и украли имущество.

По факту кражи следователи СО МО МВД России «Свободненский» возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к преступлению троих местных жителей, 1983 и 1962 годов рождения, ранее неоднократно судимых. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. У них обнаружена и изъята часть похищенного.В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба амурской полиции.

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#закон #криминал #происшествия #торговля

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