Свободненцы гордятся победой своего земляка – боксера Андрея Замкового

Уроженец Амурской области Андрей Замковой принес сборной России первую золотую медаль чемпионата мира по боксу. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Российский боксер выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 69 килограммов.

Капитан российской сборной, 32-летний Андрей Замковой, стал чемпионом мира по боксу весовой категории до 69 килограммов на проходящем в Екатеринбурге XX первенстве планеты. Он одержал победу над британцем Пэтом Маккормаком раздельным решением судей. Схватка была остановлена во втором раунде из-за рассечения у британца, сообщает Gzt-sv.ru.

«Эмоции зашкаливают, хотя пока не осознал содеянного, потому что пока не отошел от боя. Я безумно рад! – приводит слова Замкового пресс-служба Федерации бокса России. – Чемпионат мира и Олимпийские игры – совершенно разные турниры. Сейчас оставался последний и главный бой, настраивался на финал по-максимальному. Я был уверен в своих силах. Сейчас немного отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру на Олимпийские игры».

Всего на турнире в активе сборной России одна золотая и одна бронзовая медаль. Бронзовые награды взяли представитель Казахстана Абылайхан Жусупов и спортсмен из Узбекистана Бобо-Усмон Батуров.

Андрей Замковой родился и жил в Свободном до 13 лет, а в 2000 году переехал с родителями в Хабаровск. После первых выступлений на первенстве Дальнего Востока Андрея Замкового заметил тренер-судья Хабаровска Феликс Гелюс – именно он затем помог перебраться семье Андрея в Хабаровск.

Первую путевку на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году Андрей выиграл у Стивена Данио из Голландии со счетом 17:5. Вскоре он стал бронзовым олимпийским призером в весовой категории до 69 килограммов, в 2013 году он одержал победу в финальном поединке Универсиады в Казани, где завоевал золотую медаль для сборной России по боксу. В декабре этого же года он в третий раз стал чемпионом России. Потом у Замкового было еще много побед.

Первыми тренерами знаменитого боксера в Свободном были Александр Клинков и Андрей Горлов. О его спортивном таланте говорил и нынешний тренер боксерского клуба «Север» Юрий Фролков, который внимательно следил за нынешним чемпионатом мира по боксу.

«Я наблюдал за схваткой Андрея по "Матч ТВ", его бой показывали уже за полночь по местному времени, – рассказал журналистам "Зейских огней" Юрий Васильевич. – Андрей атаковал со средней дистанции острыми прямыми ударами, на отходах бил левой боковой, не давая приближаться противнику. Он вовремя уходил от ударов соперника уклонами, все время держал противника в напряжении психологически и физически. Это и стало залогом его успеха. Противник находился в ограниченном количестве времени и не успевал за действиями Андрея».

Юрий Васильевич признался, что буквально прыгал от радости: «Когда воспитываешь парней, не думаешь о том, что они добьются огромных успехов, поездки на различные чемпионаты очень дорогие, – поделился тренер. – В последний раз с Андреем мы встречались на международном турнире в Хабаровске четыре года назад. Конечно, очень рад за него».

Радовались победе Андрея Замкового и воспитанники боксерского клуба «Легенда». Как рассказал президент федерации бокса по Свободному Сергей Устюгов, сейчас в клубе занимаются 65 человек в возрасте от семи лет. Все они периодически смотрят бои Замкового, обучаясь мастерству земляка. Для всех ребят Замковой – это уже легенда и лидер номер один. «Болели за него все и очень радовались, когда Андрей победил», – отметил Сергей в разговоре с журналистами «Зейских огней».