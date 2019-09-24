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24сентября
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Машинист-экскаваторщик из Приамурья вынес с прииска драгметалл почти на 2 миллиона

Машинист-экскаваторщик из Приамурья вынес с прииска драгметалл почти на 2 миллиона
Фото: pixabay.com

Машиниста-экскаваторщика из Приамурья приговорили к 3 с половиной годам исправительной колонии строго режима за кражу драгоценного металла с работы. Трудясь на месторождении у реки Угахан (Угохан), амурчанин частями регулярно забирал самородное золото с промывочного прибора, а после выносил с территории участка в ведре.

После этого мужчина пересыпал самородки в пакет, который прятал под упавшее дерево. Позже с украденным амурчанин уехал домой в Архару. Драгметалл полицейские нашли у мужчины в машине. Общая масса украденного – больше 800 граммов, стоимость украденных самородков оценили в 1 907 147 рублей, сообщает Благовещенский городской суд.

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#закон #суды

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