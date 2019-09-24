В Свободном детям-инвалидам помогают социализироваться с помощью трудотерапии

Дети-инвалиды из Свободного, Свободненского района и Циолковского проходят комплексную реабилитацию в Свободненском комплексном центре социального обслуживания населения «Лада». Один из востребованных методов социальной реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями – трудотерапия.

«У нас есть комната социально-бытовой адаптации “Я сам”. Она оборудована за счет средств Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь есть кухня, мебель, бытовая техника, например, пылесос, микроволновая печь, есть посуда, в том числе специальная для детей-инвалидов. Дети приобретают здесь элементарные навыки. Учатся готовить пищу, гладить одежду, пользоваться пылесосом. Все это направлено на социализацию ребенка, чтобы в дальнейшем он максимально мог обслуживать себя в быту самостоятельно», – говорит директор учреждения Ольга Балаболкина.

Основная цель трудотерапии – восстановление и развитие нарушенных функций, формирование навыков по самообслуживанию, ведению домашнего хозяйства, рукоделию, выполнению трудовых операций.

Трудотерапией в центре «Лада» занимаются дети-инвалиды от 7 до 18 лет. Ежемесячно на реабилитационную смену набирают 10 ребят – столько позволяет мощность отделения. За год реабилитацию в центре проходят 120 детей. По положению, одни и те же дети могут посещать отделение до 3 раз в год по показаниям. Сотрудники центра замечают у детей после реабилитации положительные изменения.

«Динамика есть всегда! Конечно, у каждого достижения свои, индивидуальные. Порой, даже если ребенок научится пользоваться столовыми приборами, это уже большое достижение», – заключает Ольга Балаболкина.

Трудовая терапия в центре «Лада» осуществляется в комплексе с другими методами социальной реабилитации, закрепляя эффект их воздействия. Она способствует физическому и интеллектуальному развитию, корректирует двигательные функции, и даже способствует улучшению настроения у детей. Осваиваемые детьми-инвалидами навыки и умения имеют практическую направленность, позволяет организовать совместную деятельность, облегчая при этом взаимоотношения между детьми, снимая состояние напряженности и беспокойства. Специалисты центра «Лада» давно заметили благоприятное воздействие труда.

Трудотерапией специалисты занимаются и с детьми дошкольного возраста. Детей-инвалидов вовлекают в творческие и интеллектуальные мероприятия. С наступлением осени в центре «Лада» провели мероприятие по изготовлению поделок из природного материала.

Сначала с детьми побеседовали о сезонных изменениях в природе, а потом привлекли их к совместному труду и созданию поделок из овощей и фруктов. Изготовление сказочных персонажей из природного материала – увлекательное и полезное занятие для детей, говорят специалисты. «Сколько удивительных превращений – медведь из картофеля, корабль из кабачка, крокодил из огурца, пингвин из баклажана – а на столе всего несколько материалов, которые не требуют материальных затрат! В каждой изготовленной работе можно увидеть настроение ребёнка. Сколько сил и терпения они вложили в каждую подделку. Такая деятельность помогает развивать творческое воображение ребёнка, его фантазии, художественный вкус, аккуратность, учит намечать последовательность операции, овладевать навыками культуры труда», – делятся опытом в центре «Лада». Из детских поделок здесь оформили мини-выставку для родителей.

Применение трудотерапии в социальной реабилитации детей-инвалидов помогает приобрести им новые коммуникативные связи, избавиться от чувства изоляции, почувствовать удовлетворение от трудовых процессов, также у детей развивается умение взаимодействовать со сверстниками.