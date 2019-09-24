В Амурской области утвердили программу лечения и реабилитации детей с гепатитом С

Губернатор Амурской области Василий Орлов утвердил межведомственную программу лечения и реабилитации детей с вирусным гепатитом С. Она распространяется на 2019 – 2022 годы. В документе говорится, что в Приамурье «вирусный гепатит С получил широкое распространение и имеет тенденцию к росту».

По данным Роспотребнадзора на 31 декабря 2018 года, в регионе на учете состояло 3 275 больных хроническим вирусным гепатитом. В их числе 132 ребенка в возрасте до 17 лет.

За 11 месяцев 2018 года в Амурской области число зарегистрированных случаев хронического гепатита С среди детей (9 случаев на 100 тысяч населения) было выше, чем в среднем в РФ (1,3 случая на 100 тысяч населения) в 6,9 раза.

«В конце 2018 года в Амурской области выявлен очаг вирусного гепатита С в гематологическом отделении ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница". Общее количество детей с выявленными маркерами вирусного гепатита С среди пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» за период с 2006 по 2018 годы составило более 100 человек», – говорится в документе.

Общий объем финансирования программы – 38 миллионов 700 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета. В 2019 году на мероприятия по лечению и реабилитации предусмотрено 16,4 миллиона рублей, в 2020 году – 6,4 миллиона, в 2021 году – 10,4 миллиона, 2022 году – 5,5 миллиона.

За счет программных средств будут проводить противовирусную терапию, диспансерное наблюдение, санаторно-курортное лечение. Также предусмотрена социальная и психологическая поддержка.

«В разработке документа принимали участие сразу несколько профильных региональных министерств: здравоохранения, соцзащиты населения, образования и науки, физической культуры и спорта, культуры и национальной политики. Программа рассчитана до 2022 года и включает 100-процентное лекарственное обеспечение пациентов непосредственно по их сопутствующему заболеванию гепатитом С, реабилитационные мероприятия, а также психолого-педагогическая поддержка детям и их родителям.

Только в 2019 году на программу по рекомендациям ведущих федеральных научных центров выделили 16,4 миллиона рублей, все необходимые препараты уже закупили. Особенно важно, что финансирование рассчитано с учетом не только непосредственно лечения пациентов, но и их оздоровления.

Все дети получат возможность бесплатно отдохнуть в амурских реабилитационных центрах – санатории "Василек" и центре по оздоровлению "Бардагон". Все расходы на себя берет областной бюджет.

Порядок и алгоритм работы с каждым из родителей будет отработан индивидуально с учетом основного заболевания детей. В программу реабилитации включены лечебная физкультура, иппотерапия и другие процедуры, эта работа будет организована по индивидуальным заявкам. Кроме того, во время лечения не исключается вариант дистанционного обучения детей, поэтому мы предусмотрели и образовательные программы.

Все мероприятия, предусмотренные программой, мы обсудим с родителями, выслушаем и по возможности учтем их предложения, то есть эта тема остается в центре внимания правительства Амурской области», – прокомментировала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». У онкобольных детей, которые в разные годы проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С. Впоследствии материалы были переданы в центральный аппарат ведомства.

При этом медики поясняли, что гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире и винить детскую областную больницу, в котором дети проходили лечение по основному заболеванию, преждевременно.

Оценок следствия об источнике заражения предлагал дождаться и губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя ситуацию с гепатитом с июне 2019 года.

«У нас еще ведутся следственные мероприятия, и они скажут, насколько была и была ли там чья-то вина. Я хочу сказать, что задача была: первое – гарантировать не повторение ситуации, чтобы не было рецидивов по этой теме. Здесь достаточную работу мы провели с Роспотребнадзором. Все те замечания, как бы они ни трактовались медицинским сообществом, потому что это очень специализированная тема, были устранены в кратчайшие сроки. Это отдельная была точка внимания.

Вторая точка внимания: что делать с детьми, которые уже заражены. По ним мы встречались неоднократно с федеральным министерством здравоохранения. Нам оказана консультационная поддержка. По каждому ребенку есть дорожная карта. Не все они могут быть вылечены сегодняшними лекарствами. Есть лекарства, которые могут быть применены, но в силу возраста, не ко всем они могут быть применены Есть определенные показания у каждого ребенка, у каждого индивидуальный маршрут», – комментировал Василий Орлов.