Амурские писатели получили золотые медали

В Амурской области писателям вручили золотые медали к 90-летию Василия Шукшина и флаг Союза писателей России. Это произошло на масштабном для Благовещенска мероприятии в рамках литературного ивента «Книжная осень».

В молодежной библиотеке им. А.П. Чехова, в понедельник, 23 сентября, прошла встреча с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым. Он рассказал, что сейчас много ездит по регионам, общается с местными авторами. Для Союза писателей это одно из приоритетных направлений.

Николай Федорович вручил золотые медали, посвященные 90-летию Василия Шукшина, и удостоверения соответствующего образца благовещенским писателям Владиславу Лецику и Александру Маликову. Согласно положению, медалью «Василий Шукшин» награждаются лица, внесшие большой вклад в многонациональную российскую культуру, литературу, искусство, сохранение русского языка, а также в изучение и популяризацию творческого наследия знаменитого советского писателя.

Также Николай Иванов подарил Амурскому отделению Союза писателей России флаг организации, который появился впервые за 60-летнюю историю существования Союза. Амурская область первая получила такой флаг из рук председателя Союза писателей России.

«Вы – корневая Россия, отсюда пойдут произведения. Я впечатлен, что в Благовещенске активно поддерживают литературное творчество и выделяют из бюджета деньги на издание книг. Такого никто практически не делает», – сказал Николай Иванов.

На мероприятии презентовали книги, которые издали в текущем году в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Это сборник рассказов Константина Воронова «Мир среди войн. Оторвановская сага» – об истории Приамурья и афганской тематике.

Второе издание – «Радуга над Амуром». Его автор Нина Дьякова воскресила проект 40-летней давности. В сборнике печатались начинающие поэты и писатели. В проекте 2019 года свои произведения представили 7 авторов.

«За 2012–2019 годы реализации муниципального гранта в сфере культуры и искусства благовещенцы осуществили более 140 издательских и социально-значимых проектов на общую сумму свыше 19 миллионов рублей бюджетных средств. Из них порядка 30 проектов – это только издательские. На них израсходовано 4 миллиона рублей бюджетных средств, и столько же привлеченных», – рассказала собравшимся, среди которых была и китайская делегация библиотекарей, поэтов, начальник управления культуры города Благовещенска Виктория Хопатько.

Среди издательских проектов – презентации о городе Благовещенске, историческая и краеведческая литература, издания о казаках, графе Муравьеве-Амурском, счастливом путешествии Антона Чехова в Благовещенск, лирические и прозаические произведения, сообщает пресс-служба городского управления культуры.