3D принтеры и виртуальная реальность: в Приамурье создали 26 «Точек роста»

Фото: Правительство Амурской области

В сельских школах Амурской области одновременно запустят 26 «Точек роста» синхронно с двумя тысячами подобных центров, расположенных по всей России. Торжественные мероприятия объединит одно большое событие – Марафон открытий центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста». На связь в онлайн-режиме от каждого федерального округа страны выйдет по одному представителю.

Амурская область в череде прямых подключений станет первой. Вещание будет вестись из школы села Ивановка – одной из самых старейших образовательных организаций региона со 145-летней историей. Марафон пройдет в прямом эфире (в 16:00 по местному времени). Участие в телемосте примут Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева и её заместитель Марина Ракова.

Губернатор Приамурья оценил «Точку роста» в средней школе Ивановки Ивановского района.

«Средняя школа в Ивановке получила модуль «Точка роста». Таких «Точек роста» у нас в области до 2024 года будет 180. В этом году – 26. Это передовые технологии. «Точки роста» взаимосвязаны с кванториумами, которые у нас открыты, в ближайшее время начинают двигаться по региону ещё мобильные кванториумы. Это технологии, которые сейчас наиболее востребованы в образовательной среде – 3D печать, виртуальная реальность, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта, и мы сделаем всё возможное, чтобы максимально широко дети получили доступ к современным технологиям», – сказал Василий Орлов.

Деятельность центров «Точек роста» будет направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Инфраструктура «Точек роста» также будет использована как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Экскурсию по площадке «Точки роста» в школе Ивановки провела замдиректора школы по учебно-воспитательной работе Юлия Переверзева.

«В «Точке роста» будет работать 9 учителей. Есть оборудование для оказания первой медицинской помощи. Приобретены 3 набора шахматных столов, дети принимают участие в соревнованиях по шахматам, сегодня играют на новых шахматных столах, очень довольны. Купили демонстрационный шахматный комплект для обучения. Поступили 3 комплекта с робототехникой. У нас два комплекта робототехники были и до этого, думаем, что мы это направление будем развивать. Рады, что получили оборудование по видеотворчеству. Также запускаем 3D принтер и 3D ручки, есть VR комплект», – пояснила Юлия Переверзева.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются в рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Современная школа»). Завтра они откроются в 50 регионах России. К концу 2024 года сеть расширится до 16 000 центров, сообщает амурское правительство.