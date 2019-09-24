Благовещенцы отправились в Хабаровский край, чтобы участвовать в создании фильмов

Двое жителей Благовещенска совершили поездку в Хабаровский край, чтобы принять участие в создании короткометражных фильмов. Они посетили так называемый «Кинолагерь» в окрестностях Хабаровска. Данное творческое мероприятие состоялось в рамках Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата».

Суть таких «Кинолагерей» состоит в том, что группа людей из разных городов России разделяется на несколько команд для съемки короткометражек. Отведенный им срок составляет всего два дня, и участникам действа приходится постараться. Причем в команды участники «Кинолагеря» распределяются по итогу жеребьевки, говорится в сообщении организаторов.

В этот раз экранизировались пять историй: «Угадай кто», «Таиланд», «Самый счастливый день», «Чупа-чупс» и «ИИ».

Один из благовещенцев Евгений Жуленёв рассказал, что его основная деятельность никак не связана со сферой кино, при этом мужчина увлекается музыкой, является участником музыкальной группы.

«Мое участие в данном кинопроекте получилось абсолютно спонтанным. Совпало с моим днем рождения и моим небольшим отпуском. Организаторы предложили, а я не отказался. Я за любой движ», – говорит Евгений.

В съемках житель столицы Приамурья участвовал как звукорежиссер.

Созданные во время «Кинолагерей» короткометражки участвуют в отдельной конкурсной программе Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата». При этом фильмы имеют шанс получить и гран-при. Финал фестиваля в этом году пройдет 13-14 декабря в Хабаровске.

Фото: организаторов