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24сентября
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В Ивановке реконструируют стадион и усовершенствуют библиотеку за 45 миллионов

В Ивановке реконструируют стадион и усовершенствуют библиотеку за 45 миллионов
Фото: Правительство Амурской области

В Ивановке Ивановского района реконструируют стадион и усовершенствуют библиотеку. На старте проектов побывал Василий Орлов, он проинспектировал работы на стадионе. Территорию спортивной площадки расчищают от деревьев, демонтируют старые конструкции, уже разобраны трибуны.

«В 2020 году на этом стадионе пройдёт сельская спартакиада, очень сжатые сроки для проведения капитального ремонта. Средства идут по программе «Газпром – детям», будет направлено около 35 миллионов рублей. Задача – завершить объект к началу сельской спартакиады, то есть к июню месяцу», – сказал Василий Орлов.

Помимо большого стадиона, в Ивановке реконструируют пришкольный стадион. Соответствующее поручение дал глава региона.

«В этом году в Приамурье открывается большое количество пришкольных стадионов по типовому проекту. Есть опыт, есть хорошие подрядчики, которые способны качественно и своевременно эти работы делать. Рассчитываю, что к следующему 1-му сентября школа села Ивановка получит благоустроенный школьный стадион», – прокомментировал губернатор.

Также главе Приамурья показали проект развития Ивановской библиотеки. По результатам конкурса на 2020 год по созданию модельных библиотек в рамках национальной программы «Культура» Ивановская центральная библиотека стала победителем. В рамках нацпроекта из федерального бюджета будет выделено 10 миллионов рублей.

«Мы прошли конкурсный отбор. В первую очередь за счёт того, что мы ранее занимались инновационной деятельностью. Теперь, став уже современной базой, продолжили это направление. И в будущем планируем не только возвращать читателя в библиотеку, но и его развивать. Библиотека, наряду с образованием, должна давать не только информацию, но и знания. В этом формате и построена концепция библиотеки», – рассказала директор Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки Татьяна Семенченко.

Посещаемость библиотеки за год по району составила 87 тысяч человек, пользователей – более 9 тысяч, в том числе по Ивановке – более 3 тысяч.

«Это будет современная библиотека с современными технологиями, высокоскоростным интернетом, с детской зоной, с зоной для кофе, благоустроенной территорией. Я думаю, ивановцы оценят это. Работы начнутся в январе и будут завершены в ноябре следующего года. У нас большой проект по развитию подобных библиотек. И первый опыт будет в селе Ивановка», – рассказал губернатор.

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#дети #спорт #строительство

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