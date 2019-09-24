В Благовещенске семья боится зимовать в разваливающемся 116-летнем доме

В Благовещенске семья живет в деревянном доме, построенном в 1903 году. По словам хозяйки Анны Рой, дом признали аварийным, но когда расселят – неизвестно. В администрации города обещают, что людей переселят в ближайшее время.

Дом № 49 по улице Артиллерийской семья Анны получила в конце 70-х годов. Здесь умерла ее мама – она, как и Анна, была медработником.

В настоящее время в развалюхе зарегистрированы Анна, ее дочь и маленький внук. С ними живет Виталий, муж Анны. Не покладая рук, он готовит дом к зиме, но процесс распада ветхой постройки это не может не то что остановить, но даже и замедлить.

«Стена просто отваливается. Изнутри можно видеть улицу. Я завалинку разобрал, смотрю – балка совершенно сгнила. Подоконники, стены трещат. С крыши льет как из ведра», – перечисляет Виталий.

Строение не шутя грозит обрушиться. Изнутри потолок в «красном углу» с иконами держится, наверное, только чудом и молитвами хозяйки.

Еще одна реальная угроза безопасности и жизни жильцов – печка. «Печь провалилась, тут уже ничего не сделать – это нам подтвердил печник, которого мы вызывали. Пол под печкой провалился, кирпичи перекосило, везде щели. По сути, топить ее нельзя, это слишком опасно. Мы или задохнемся, или начнется пожар, так как через щели летят искры», – объясняет Анна.

Поэтому сейчас, когда на улице сыро и прохладно, дом согревают с помощью тепловой пушки. Но и это опасно: проводка ветхая, работает на честном слове.

В начале прошлого, 2018 года, дом признали аварийным и подлежащим сносу, как и соседние дома. В следующем, 2020 году, здесь планируют начать строительство многоэтажки.

«Наших соседей уже расселили, дали им квартиры. Даже пьяницам. Что будет с нами – никто не говорит, не объясняет. А ведь мы – трезвые, работающие люди, всю жизнь прожившие здесь. Нас расселять не собираются. А ждать некогда, нам крыша рухнет на головы», – сокрушаются хозяева.

Тем временем в администрации Благовещенска сообщили, что дом № 49 по улице Артиллерийская находится на контроле. Совместно с комитетом по управлению имущество рассматриваются варианты переселения семьи в другое жилье. Хозяевам ветхой «деревяшки» предложат варианты для переселения. В администрации обещают, что в ближайшее время вопрос с новосельем будет решен.