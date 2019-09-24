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24сентября
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В Благовещенске семья боится зимовать в разваливающемся 116-летнем доме

В Благовещенске семья боится зимовать в разваливающемся 116-летнем доме

В Благовещенске семья живет в деревянном доме, построенном в 1903 году. По словам хозяйки Анны Рой, дом признали аварийным, но когда расселят – неизвестно. В администрации города обещают, что людей переселят в ближайшее время.

Дом № 49 по улице Артиллерийской семья Анны получила в конце 70-х годов. Здесь умерла ее мама – она, как и Анна, была медработником.

В настоящее время в развалюхе зарегистрированы Анна, ее дочь и маленький внук. С ними живет Виталий, муж Анны. Не покладая рук, он готовит дом к зиме, но процесс распада ветхой постройки это не может не то что остановить, но даже и замедлить.

«Стена просто отваливается. Изнутри можно видеть улицу. Я завалинку разобрал, смотрю – балка совершенно сгнила. Подоконники, стены трещат. С крыши льет как из ведра», – перечисляет Виталий.

Строение не шутя грозит обрушиться. Изнутри потолок в «красном углу» с иконами держится, наверное, только чудом и молитвами хозяйки.

Еще одна реальная угроза безопасности и жизни жильцов – печка. «Печь провалилась, тут уже ничего не сделать – это нам подтвердил печник, которого мы вызывали. Пол под печкой провалился, кирпичи перекосило, везде щели. По сути, топить ее нельзя, это слишком опасно. Мы или задохнемся, или начнется пожар, так как через щели летят искры», – объясняет Анна.

Поэтому сейчас, когда на улице сыро и прохладно, дом согревают с помощью тепловой пушки. Но и это опасно: проводка ветхая, работает на честном слове.

В начале прошлого, 2018 года, дом признали аварийным и подлежащим сносу, как и соседние дома. В следующем, 2020 году, здесь планируют начать строительство многоэтажки.

«Наших соседей уже расселили, дали им квартиры. Даже пьяницам. Что будет с нами – никто не говорит, не объясняет. А ведь мы – трезвые, работающие люди, всю жизнь прожившие здесь. Нас расселять не собираются. А ждать некогда, нам крыша рухнет на головы», – сокрушаются хозяева.

Тем временем в администрации Благовещенска сообщили, что дом № 49 по улице Артиллерийская находится на контроле. Совместно с комитетом по управлению имущество рассматриваются варианты переселения семьи в другое жилье. Хозяевам ветхой «деревяшки» предложат варианты для переселения. В администрации обещают, что в ближайшее время вопрос с новосельем будет решен.

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#жизнь #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    пугаться ненадо, стоит иконостас, все будет ровно

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Хозяевам ветхой «деревяшки» предложат варианты для переселения".

    Звучит настораживающе... Ведь соседей расселили по квартирам, а тут - "варианты"... Или нет?...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    56 минут назад

    как я понимаю, для них свалить оттуда уже неплохой вариант

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Судя по фото, ремонтом в этом доме не пахнет лет двадцать.

    А потому, действительно уже поздно что-то делать.

    Его бы снести, да построить новый домик...

    Кстати, про иконостас...

    Как-то на учениях застряли в болоте и понадобились нам брёвна, чтобы выбраться.

    Пошли в ближайший лесок за ними, а там избушка стоит.

    Вся разваленная и лишь один угол держится и даже крыша над ним уцелела.

    А в этом углу иконка древняя, как бивень мамонта в деревянном окладе.

    Забрали мы её с собой - в музей дивизии сдали.

    Икона оказалась письма неизвестного мастера 18 века.

  • Терраформер

    Терраформер
    21 минута назад

    А чё они последние лет 10 в этом хлеву жили?

    Было удобно, или может быть всё ждали пока новую хатку не выделят?

    Ипотека. съёмное жильё .... да хоть чё, но не детей же в этом могильнике растить.

    И чё - мужик каждый вечер вот в такое возвращался и ему норм было?

  • Paster

    Paster
    4 минуты назад

    Иконки же стоят, значит не развалится.

  • alex 3

    alex 3
    1 минута назад

    Это центр города. Земля под этой халупой-золотая. В чем проблема продать и купить хотя бы однушку?

    А еще.. довести дом до такого состояния- это как характеризует хозяев? По-моему, такие палец о палец не ударили, что бы из этой ж.. вылезти и всю жизь с протянутой рукой будут ходить. Дай таким квартиру, они попросят ремонт и будут ныть что нет денег на комуналку.

    А сколько людей, кто на минимум средств живет в чистоте уюте и порядке и ремонты вовремя делают и детей учат!

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