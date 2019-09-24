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сегодня, 13:30 7

Нетрезвый амурчанин катал на машине подруг и устроил смертельное ДТП

Нетрезвый амурчанин катал на машине подруг и устроил смертельное ДТП
Фото: www.ukrinform.ru

В Серышевском районе к реальному сроку лишения свободы осужден местный житель, по вине которого в ДТП погибла пассажирка его автомобиля. 37-летний мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. При этом он управлял машиной, не имея водительского удостоверения.

Происшествие случилось 16 июня 2019 года. Судом установлено, что амурчанин никогда не имевший водительского удостоверения, после совместного распития спиртных напитков совместно со своими подругами отправился прокатиться на автомобиле по Серышевскому району. Проезжая по одной из дорог с превышением допустимой скорости, он не справился с управлением, слетел в кювет, отчего машина перевернулась. После водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии одна из пассажирок автомобиля скончалась.

Вину в совершении преступления он признал полностью, вместе с тем, извинение родственникам не принес, моральный вред не загладил. Кроме того, судом учтено, что он ранее привлекался к административной ответственности, характеризуется по месту жительства отрицательно, не имеет постоянного места жительства и источника дохода.

Суд, оценив совокупность собранных по уголовному делу доказательств, мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, сообщает областная прокуратура.

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#AmurExpoForum #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    за курение травы в личных целях дают минимум в 2 раза больше

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Пьяный, без прав, убил и всего-то неполных три года!

    Попался на митинге, вывихнул руку - получи три с половиной.

    Это справедливый суд? О_О

  • Sileva

    Sileva
    54 минуты назад

    «Имеет постоянного места жительства». Теперь имеет.

  • Nik_77

    Nik_77
    43 минуты назад

    Супер гуманное правосудие!

    Правда не всем, и не всегда...

  • Victrix

    Victrix
    40 минут назад

    Sileva

    «Имеет постоянного места жительства». Теперь имеет.



    Теперь место жительства его имеет...

  • alex 3

    alex 3
    33 минуты назад

    червонец за убийство. А так он через 2 года выйдет, только здоровье поправит и "квалификацию" повысит

  • Asd456

    Asd456
    30 минут назад

    Через год за хорошее поведение выйдет и встречайте на дорогах страны не знающий страха и ПДД любимец женщин, "Вася" из Серышево. Советский суд самый гуманный суд в мире)))). Дешево в ДТП убивать людей.

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