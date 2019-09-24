Нетрезвый амурчанин катал на машине подруг и устроил смертельное ДТП

В Серышевском районе к реальному сроку лишения свободы осужден местный житель, по вине которого в ДТП погибла пассажирка его автомобиля. 37-летний мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. При этом он управлял машиной, не имея водительского удостоверения.

Происшествие случилось 16 июня 2019 года. Судом установлено, что амурчанин никогда не имевший водительского удостоверения, после совместного распития спиртных напитков совместно со своими подругами отправился прокатиться на автомобиле по Серышевскому району. Проезжая по одной из дорог с превышением допустимой скорости, он не справился с управлением, слетел в кювет, отчего машина перевернулась. После водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии одна из пассажирок автомобиля скончалась.

Вину в совершении преступления он признал полностью, вместе с тем, извинение родственникам не принес, моральный вред не загладил. Кроме того, судом учтено, что он ранее привлекался к административной ответственности, характеризуется по месту жительства отрицательно, не имеет постоянного места жительства и источника дохода.

Суд, оценив совокупность собранных по уголовному делу доказательств, мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, сообщает областная прокуратура.