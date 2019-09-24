В Амурской области завершено подключение новой нефтеперекачивающей станции к ВСТО-2

В Приамурье завершено подключение к магистрали нефтеперекачивающей станции (НПС) № 26 в Серышевском районе Амурской области. Работы проводили специалисты ООО «Транснефть – Дальний Восток», которое обеспечивает транспортировку нефти по второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2).

НПС-26 строили в рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Транснефть» по увеличению годовой производительности ВСТО-2 на участке от НПС «Сковородино» в Амурской области до нефтеналивного порта Козьмино в Приморском крае до 50 миллионов тонн нефти. В настоящее время мощность составляет 45 миллионов тонн нефти в год. Завершение проекта планируется к 2020 году.

Новая НПС №26 – промежуточная станция магистрального нефтепровода ВСТО-2. В ее составе – насосная станция с четырьмя насосными агрегатами, операторная, насосная станция пожаротушения, резервуары противопожарного запаса воды, станция биологической очистки сточных вод. НПС снабжена закрытым распределительным устройство, узлом запорной арматуры, фильтрами-грязеуловителями, насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основные работы по подключению – присоединение технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции к магистральному трубопроводу – провели в период плановой остановки ВСТО-2. В мероприятии были задействованы 78 специалистов и более 20 единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, передвижные насосные установки.

В настоящее время ВСТО-2 работает в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба ПАО «Транснефть».

На НПС №26 ведется подготовка к заполнению нефтью технологических трубопроводов станции. Ввод НПС в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2019 года.

В целях расширения мощности второй очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» идет сооружение еще двух НПС – № 23 в Амурской области и №32 – в ЕАО, их запуск в эксплуатацию также планируется в четвертом квартале текущего года. Кроме того, проводится реконструкция нефтеперекачивающих станций, расположенных в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области.

Реализация инвестпроекта позволит обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на экспорт через нефтяной терминал «Козьмино» в Приморском крае, а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации – ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «НКК-Хабаровский НПЗ».