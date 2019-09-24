В Благовещенске для осужденных купили медоборудование более чем за 4 миллиона

В ИК-8 Благовещенска поступило новое медицинское оборудование. На его приобретение ФСИН России выделило более 4 миллионов рублей. Речь идет об аппарате-приставке для цифровой флюорографии АПЦФ-01 «АМИКО».

Чтобы обеспечить исправительные учреждения и следственный изолятор Амурской области современной медицинской техникой руководство ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России ежегодно планирует покупать новое медицинское оборудование.

Так, для осужденных, отбывающих наказание в благовещенской мужской колонии общего режима, приобретен современный флюорографический цифровой аппарат. Это современный прибор, который используется для плановой диагностики грудной клетки. Исследование проводится в положении стоя и позволяет получить изображение в прямой и боковой проекции. При этом аппарат соответствует международным требованиям безопасности, а также имеет ряд преимуществ: позволяет проводить мгновенный контроль качества снимка; отсутствие фотолаборатории, пленки, химикатов и всех, связанных с этим проблем; автоматическое создание периодических отчетов и остальные возможности работы с базой данных пациентов.

Кроме того, прибор оснащен специальной кабиной, изготовленной из современных композитных материалов. Ее использование позволяет надежно защитить обслуживающий персонал от облучения. В комплект прибора входит специальное питающее устройство для подключения к стационарной электросети. Несмотря на сравнительно большой вес прибора, он отличается компактной конструкцией, которая позволяет размещать его даже в небольших помещениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.