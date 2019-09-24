Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:54 0

В Благовещенске для осужденных купили медоборудование более чем за 4 миллиона

В Благовещенске для осужденных купили медоборудование более чем за 4 миллиона

В ИК-8 Благовещенска поступило новое медицинское оборудование. На его приобретение ФСИН России выделило более 4 миллионов рублей. Речь идет об аппарате-приставке для цифровой флюорографии АПЦФ-01 «АМИКО».

Чтобы обеспечить исправительные учреждения и следственный изолятор Амурской области современной медицинской техникой руководство ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России ежегодно планирует покупать новое медицинское оборудование.

Так, для осужденных, отбывающих наказание в благовещенской мужской колонии общего режима, приобретен современный флюорографический цифровой аппарат. Это современный прибор, который используется для плановой диагностики грудной клетки. Исследование проводится в положении стоя и позволяет получить изображение в прямой и боковой проекции. При этом аппарат соответствует международным требованиям безопасности, а также имеет ряд преимуществ: позволяет проводить мгновенный контроль качества снимка; отсутствие фотолаборатории, пленки, химикатов и всех, связанных с этим проблем; автоматическое создание периодических отчетов и остальные возможности работы с базой данных пациентов.

Кроме того, прибор оснащен специальной кабиной, изготовленной из современных композитных материалов. Ее использование позволяет надежно защитить обслуживающий персонал от облучения. В комплект прибора входит специальное питающее устройство для подключения к стационарной электросети. Несмотря на сравнительно большой вес прибора, он отличается компактной конструкцией, которая позволяет размещать его даже в небольших помещениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Просмотров всего: 187

#закон #здоровье

распечатать


Общество 16

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счёт россиян
Происшествия 3

В Амурской области у браконьера обнаружили по половине косули и барсука
Общество 2

В Амурской области зарегистрировано больше 2 700 случаев ОРВИ
Общество

В Благовещенске начали устанавливать уникальную для Приамурья детскую площадку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь