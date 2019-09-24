Дешевые атрибуты для Хэллоуина, которые можно купить сейчас

Близится один их жутких праздников – Хэллоуин. Одни предпочитают его обходить стороной, считая, что он к нам не имеет никакого отношения, другие же, напротив, устраивают тематические вечеринки. В общем, для вторых мы и сделали специальную подборку вещей для Хэллоуина, которые можно приобрести прямо сейчас. Да и стоят они вполне доступно: не дороже 500 рублей!

И начнем мы с самого главного атрибута – тыквы. Не обязательно бегать в поиске настоящей. Можно купить гирлянду. Стоит такая 85 рублей.

Набор из пластиковых паучков (100 штук) обойдется вам в 233 рубля. Не так уж и дорого, да?

Хотите большого волосатого паука? 257 рублей и он ваш.

За 477 рублей можно заказать светящийся скелет. Размеры разные: 30 сантиметров, 90 сантиметров и 150 сантиметров.

Вы в поиске жуткой маски? Есть маска кровавого кролика-убийцы. Её цена – 337 рублей.

Есть вариант выглядеть жутко и одновременно с этим гламурно. Покупайте перчатки с длинными блестящими ногтями за 220 рублей.

Домашний питомец тоже должен быть в теме? Мы нашли ему за 177 рублей крылья летучей мыши.

За 133 рубля можно приобрести комплект светящихся глаз. Уж они то точно создадут вам атмосферу жуткого праздника.

Нужен для декора череп? 131 рубль и он ваш. Не вставая с дивана можно его заказать прямо сейчас. Удобно же!

Самые смелые могут вставить в свою мочку уха паука. Выглядит жутковато. А цена его смешная – 49 рублей.

Нужна бутафория? Не переплачивайте! 281 рубль + немного ожидания. И она окажется в ваших руках.

Ну а если вы девушка, и вам хочется выглядеть жутко игриво, то за 969 рублей можно приобрести костюмчик медсестрички. Да, он дороже 500 рублей, но красота же требует жертв!

В завершении хочется сказать, что многие высмеивают Аliexpress за долгую поставку товаров. НО она ведь бесплатная. Если вы хотите, чтобы вещь гарантированно пришла к Хэллоуину, то заказывайте ее сейчас и выбирайте платную доставку (она не такая уж и дорогая).