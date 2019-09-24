"В первый день октября в Благовещенске дадут отопление"

24 сентября мэр Благовещенска Валентина Калита подписала постановление о начале отопительного периода в городе. Тепло в домах горожан появится 1 октября. С 23 сентября производится подключение к теплу учреждений и организаций социальной сферы.

Теплоснабжающие организации приступят к плавному запуску централизованных систем теплоснабжения города, который будет осуществлен в течение недели с начала отопительного сезона.

Если по истечении указанного срока у потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, отопление не появится, им необходимо обратиться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.