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24сентября
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сегодня, 12:25 16

В первый день октября в Благовещенске дадут отопление

В первый день октября в Благовещенске дадут отопление
Фото: ptoday.ru

24 сентября мэр Благовещенска Валентина Калита подписала постановление о начале отопительного периода в городе. Тепло в домах горожан появится 1 октября. С 23 сентября производится подключение к теплу учреждений и организаций социальной сферы.

Теплоснабжающие организации приступят к плавному запуску централизованных систем теплоснабжения города, который будет осуществлен в течение недели с начала отопительного сезона.

Если по истечении указанного срока у потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, отопление не появится, им необходимо обратиться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    2 часа назад

    холодрыга во всём городе

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Жарища стоит во всём городе! окна настежь, не знаю, чем дышать. Комарьё заело, мухи в суп попадают, босоножки развалились... Жысть не удалась... :(

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Дан

    Жарища стоит во всём городе! окна настежь, не знаю, чем дышать. Комарьё заело, мухи в суп попадают, босоножки развалились... Жысть не удалась... :(



    какой город?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Скотство какое то...Услуга оплачена но не предоставлена.

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    2 часа назад

    А за эти семь дней, мэр не хоет горожанам кватинции за электричество оплатить?????? Одолжение что ли сделала, с 1 октября?

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    2 часа назад

    А за эти семь дней, мэр не хоет горожанам кватинции за электричество оплатить?????? Одолжение что ли сделала, с 1 октября?

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    2 часа назад

    А за эти семь дней, мэр не хоет горожанам кватинции за электричество оплатить?????? Одолжение что ли сделала, с 1 октября?

  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    Другими словами, к началу отопительного сезона не готовы.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    В Сибири уже с 15 сентября есть отопление. В квартирах холодно, видимо включают обогреватели, проводка не выдерживает, да и плата за э/э не малая. Платим вдвойне, и за отопление круглый год и за обогрев обогревателями.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ну, горячую воду уже "дали", ждем отопление.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Алиса65

    В Сибири уже с 15 сентября есть отопление. В квартирах холодно, видимо включают обогреватели, проводка не выдерживает, да и плата за э/э не малая. Платим вдвойне, и за отопление круглый год и за обогрев обогревателями.





    у меня постоянно работает кондиционер и в другой комнате обогреватель, а еще воды горячей не было, включали титан, я прям боюсь какой счет будет в сентябре за э/э



  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Всё норм.

    В детском саду детей даже и не раздевают с улицы - тупо снимают пуховики-шубы, переобувают и в группу. Половина группы уже и не ходит - ходят по ЛОРам и Терапевтам.

    Это новая программа по демографии и удержанию в действии ))))

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Замечательно. По прогнозу, к выходным в Благовещенске должно быть 25-26 градусов тепла

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    "В первый день октября в Благовещенске дадут отопление"

    Ну так, а куда же еще дольше тянуть? Конечно, дадите... благодетели...

  • Oksana2015

    Oksana2015
    47 минут назад

    В Москве и Питере уже дали отопление. А у нас уже давно в квартирах холодно...Эти 25-26 особо не нагреют дома. С 1 октября опять похолодает. Еще неделю будут включать, народ будет мерзнуть. Заболеваемость по ОРВИ растет...

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    36 минут назад

    Мама (Ромны) ходит дома в двух штанах, теплых носках, кофта, сверху теплый халат..... На котельной нет ни углинки и два котла еще колом стоят.... (котельная в двухстах метрах от дома).

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