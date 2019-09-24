Кому будет доступна ипотека под 2%

Сотрудников банков и риэлторов засыпали вопросами о том, правда ли скоро будет ипотека со ставкой 2%. Как это обычно бывает, по новшеству больше вопросов, чем ответов. Своим мнением по этому поводу делится руководитель компании "Перспектива 24" в Благовещенске Андрей Луговой.





- Н​е так давно на ВЭФ-2019 во Владивостоке был официально анонсирован проект государственной поддержки населения Дальнего Востока по ипотечному кредитованию со ставкой 2% годовых.

Начну с того, что еще не принято конкретного закона по данному вопросу, поэтому можно ссылаться только на общедоступную информацию. Но предварительные выводы уже можно сделать.

Данная программа разработана с целью привлечения молодых семей на Дальний Восток для постоянного места жительства или как минимум снижения оттока молодого и активного населения с региона.

Озвученные условия:

- Программа будет распространяться на молодые семьи Дальнего Востока, один из супругов в которых не старше 35 лет

- Ипотеку можно взять на покупку строящегося жилья по договору долевого участия, либо для строительства своего дома на дальневосточном гектаре.

Исходя из открытых статистических данных, такой ипотекой смогут воспользоваться 8-15 тыс. дальневосточных семей. Также известна примерная сумма, выделенная на проект: до 15 млрд рублей на 5 лет...

Исходя из средней суммы займа (2 млн рублей), можно легко посчитать, сколько кредитов будет выдаваться в год: 3 млрд в год делим на 2 млн, получаем 1500.

Всего 1500 семей в год (на всем Дальнем Востоке!) смогут воспользоваться этой программой, при этом нужно будет соблюсти требования по возрасту, получить дальневосточный гектар или покупать квартиру только у застройщика по ДДУ. Кстати, думаю,по ДДУ усложнят требования, потому как слишком маленькая квота по финансированию,а желающих очень много.Также есть сведения, что одним из условий для участия в программе будет признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Как видите, круг претендентов значительно сужается.

А теперь давайте подумаем, насколько доступна будет ипотека под 2%.

Пришло время ответить на самый частозадаваемый вопрос: ждать ли закон и откладывать ли покупку?

Отвечаю: Если вы обладатель ДВ-гектара, либо собирайтесь им стать и планируете на нем строиться, то, конечно, да! В любом случае вы ничего не потеряете, кроме времени. Если же вы не планируете жить в сельской местности на земле и вести подсобное хозяйство, тогда ждать - не ваш вариант. Иначе потеряете время и дождетесь сезонного подорожания квартир, в итоге только проиграете финансово.

Не бывает какого-то определенного идеального времени для покупки недвижимости, тем более, на нынешнем растущем рынке.