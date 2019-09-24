В Приамурье насчитали почти столько же электромобилей, сколько в Московской области

Примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (839 штук). На втором месте по объему парка «экологически чистых» автомобилей находится Иркутская область (487 штук). Эти два региона превосходят показатели Москвы (459 штук).

В Хабаровском крае парк электромобилей составляет 375 единиц, в Краснодарском крае – 360 штук. Показатель Московской области – 190 штук, Амурской области – 187 штук, Санкт-Петербурга – 137, Новосибирской области – 132, Красноярского края – 115. При этом уже в 76 субъектах России есть хотя бы по одному электрокару.

Порядка 80 % всех электрокаров, зарегистрированных на территории РФ, приходится на одну модель – Nissan Leaf, парк которой составляет 3,7 тысячи единиц. Второе место – у Mitsubishi i-MiEV – 308 штук. Далее по данному показателю следуют Tesla Model S – 221 штука и Tesla Model X – 125.