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сегодня, 11:43 3

В Приамурье насчитали почти столько же электромобилей, сколько в Московской области

В Приамурье насчитали почти столько же электромобилей, сколько в Московской области
Фото: pixabay.com

В российском парке легковых автомобилей на 1 июля 2019 года насчитывалось немногим более 4,6 тысячи электрокаров. Такие данные приводят «Вести: Приморье» со ссылкой на агентство «Автостат». Есть электромобили и в Амурской области, причем регион по их количеству превосходит ряд других.

Примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (839 штук). На втором месте по объему парка «экологически чистых» автомобилей находится Иркутская область (487 штук). Эти два региона превосходят показатели Москвы (459 штук).

В Хабаровском крае парк электромобилей составляет 375 единиц, в Краснодарском крае – 360 штук. Показатель Московской области – 190 штук, Амурской области – 187 штук, Санкт-Петербурга – 137, Новосибирской области – 132, Красноярского края – 115. При этом уже в 76 субъектах России есть хотя бы по одному электрокару.

Порядка 80 % всех электрокаров, зарегистрированных на территории РФ, приходится на одну модель – Nissan Leaf, парк которой составляет 3,7 тысячи единиц. Второе место – у Mitsubishi i-MiEV – 308 штук. Далее по данному показателю следуют Tesla Model S – 221 штука и Tesla Model X – 125.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Да, электромобиль с большим плюсом в смысле парковки. Можно парковаться прямо под своим окном - нет никакого запаха, да и зарядку можно установить дома. Минус то, что без зарядки он пробежит всего 120 км. Но плюсов больше - основной экологичность и бесшумность.

  • Алхимик

    Алхимик
    59 минут назад

    Если ещё зарядные станции поставят, как обещали недавно, то плюсов добавится.

  • I-vana

    I-vana
    42 минуты назад

    5000 штук в стране. транспортный налог могли бы и отменить. На гибридах электрическую часть не считают, а тут по полной. И где забота об экологии?

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