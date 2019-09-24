В Британии для первоклассников ввели предмет, на котором будут обучать мастурбированию

В Британии в большинстве школ с октября заработает новая программа под названием «Все обо мне». В ней детям от 6 до 10 лет расскажут о правилах мастурбирования и сексе.

Eg.ru со ссылкой на Британское издание сообщает, что в некоторых школах уже ввели новый предмет, в других школах он начнет преподаваться с октября. На занятиях детям также будут рассказывать про «милую щекотку». Помимо того, что трогать себя и щекотать – это довольно приятное занятие, детям расскажут и о правилах, запрещающих «веселиться» в публичных местах. В одном из занятий также указывается, что душ, кровать или ванная комната лучше всего подходят для этих занятий. По мнению создателей программы, ученики начальной школы уяснят, как именно нужно трогать свои гениталии, чтобы процесс доставлял максимум удовольствия.

Многие родители недовольны таким нововведением. По их мнению, дети в школе должны получать знания, а не учиться мастурбировать. Кроме того, некоторых родителей возмутило и странное название всем известного понятия – щекотка. Власти графства Уорикшир уверяют, что детям такие навыки пригодятся в ближайшем будущем, так как половой акт и мастурбация благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и помогают людям расслабиться.

«Некоторые могут счесть материалы излишне откровенными, но мы уверены, что детям важно получить четкую информацию об этом важном и часто игнорируемом явлении», – пояснили в администрации графства Уорикшир.