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24сентября
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сегодня, 11:28 5

В Британии для первоклассников ввели предмет, на котором будут обучать мастурбированию

В Британии для первоклассников ввели предмет, на котором будут обучать мастурбированию
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay

В Британии в большинстве школ с октября заработает новая программа под названием «Все обо мне». В ней детям от 6 до 10 лет расскажут о правилах мастурбирования и сексе.

Eg.ru со ссылкой на Британское издание сообщает, что в некоторых школах уже ввели новый предмет, в других школах он начнет преподаваться с октября. На занятиях детям также будут рассказывать про «милую щекотку». Помимо того, что трогать себя и щекотать – это довольно приятное занятие, детям расскажут и о правилах, запрещающих «веселиться» в публичных местах. В одном из занятий также указывается, что душ, кровать или ванная комната лучше всего подходят для этих занятий. По мнению создателей программы, ученики начальной школы уяснят, как именно нужно трогать свои гениталии, чтобы процесс доставлял максимум удовольствия.

Многие родители недовольны таким нововведением. По их мнению, дети в школе должны получать знания, а не учиться мастурбировать. Кроме того, некоторых родителей возмутило и странное название всем известного понятия – щекотка. Власти графства Уорикшир уверяют, что детям такие навыки пригодятся в ближайшем будущем, так как половой акт и мастурбация благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и помогают людям расслабиться.

«Некоторые могут счесть материалы излишне откровенными, но мы уверены, что детям важно получить четкую информацию об этом важном и часто игнорируемом явлении», – пояснили в администрации графства Уорикшир.

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#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Deneo

    Deneo
    3 часа назад

    Редактор этого СМИ. Вы вообще думаете что пропускаете в печать? Подключите голову!!!

  • Deneo

    Deneo
    3 часа назад

    Я ещё могу понять, когда в местных новостях мелькают события, касающиеся страны, но где вообще графство Йоркшир или штат Виктория? На кой хрен амурчанам эти жёлтые новости с отдалённых уголков планеты?!

    Мало местных новостей? Значит плохо работаете. Или просто не дают покоя "лавры" СПИД-Инфо?

  • Свинина

    Свинина
    2 часа назад

    Deneo

    Я ещё могу понять, когда в местных новостях мелькают события, касающиеся страны, но где вообще графство Йоркшир или штат Виктория? На кой хрен амурчанам эти жёлтые новости с отдалённых уголков планеты?! Мало местных новостей? Значит плохо работаете. Или просто не дают покоя "лавры" СПИД-Инфо?



    а что, амурчане боятся щекотки?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Deneo

    Редактор этого СМИ. Вы вообще думаете что пропускаете в печать? Подключите голову!!!



    Ну не оскорбления-же против власти и тем более не экстремизм. Статью не пришьют. Вобщем так надо.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Deneo

    Редактор этого СМИ. Вы вообще думаете что пропускаете в печать? Подключите голову!!!



    Либо у них нет редактора, либо головы.



    Одни фрилансеры.



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