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24сентября
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сегодня, 11:30 17

В Благовещенске водитель сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся

В Благовещенске водитель сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся
Фото: ptzgovorit.ru

23 сентября около 17:25 в Благовещенске на регулируемом перекрестке Богдана Хмельницкого – про Горького произошло ДТП. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо не предоставил преимущество в движении и сбил 16-летнюю девушку на велосипеде.

Велосипедистка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка 2003 года рождения была травмирована. Водитель с места происшествия скрылся.

«Примечательно, что присутствует сопутствующие нарушение девушкой-велосипедисткой. В соответствии с ПДД, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено», - добавили в городском отделе ГИБДД.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя.

Любую информацию просям сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», - сказали в Госавтоинспекции.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    3 часа назад

    хоть у одной мозгов добавиться с лисапеда на пешеходном слезать.

  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    несколько раздражают велосипедисты, на полной скорости вылетающие на переход.

  • Ser_86

    Ser_86
    3 часа назад

    Терраформер

    хоть у одной мозгов добавиться с лисапеда на пешеходном слезать.



    Вряд ли.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Надо менять наказание за оставление места дтп, грубо сказать свалил, нашли-чирик

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Терраформер

    хоть у одной мозгов добавиться с лисапеда на пешеходном слезать.



    Оставьте уже эту тему. Не будут они слазить с них. В нормальных странах пешеходный переход совмещен с велодорожкой и машины так же пропускают велосипедистов как пешиков. Посмотрите для примера хотя бы здесь:

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Max412

    Терраформер

    хоть у одной мозгов добавиться с лисапеда на пешеходном слезать.



    Оставьте уже эту тему. Не будут они слазить с них. В нормальных странах пешеходный переход совмещен с велодорожкой и машины так же пропускают велосипедистов как пешиков. Посмотрите для примера хотя бы здесь:



    Чё нам на неумытых япошек смотреть? да там все поголовно чокнутые.

    так что не гоните - у нас самые нормальные и скрепные ПДД.

    А не нравиться с лисапедов слезать - да ради бога. кого на колёса не намотают - те будут вмятины и краску на машинке оплачивать. Или думаете водителю предъявят?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо не предоставил преимущество в движении и сбил 16-летнюю девушку на велосипеде.



    Про какое преимущество речь?

    Хотя, сбил он её, конечно, зря.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Ага, что-то с преимуществом перегнули. Видать, считают, что на велике - пешеход. Хотя уехал, конечно, зря.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Max412, але?! Вы в России (((( Страна, где где Вы живете НИКОГДА не будет "нормальной". И это надо принять и жить.

  • Max412

    Max412
    43 минуты назад

    Терраформер

    Max412

    Терраформер

    хоть у одной мозгов добавиться с лисапеда на пешеходном слезать.



    Оставьте уже эту тему. Не будут они слазить с них. В нормальных странах пешеходный переход совмещен с велодорожкой и машины так же пропускают велосипедистов как пешиков. Посмотрите для примера хотя бы здесь:



    Чё нам на неумытых япошек смотреть? да там все поголовно чокнутые.

    так что не гоните - у нас самые нормальные и скрепные ПДД.

    А не нравиться с лисапедов слезать - да ради бога. кого на колёса не намотают - те будут вмятины и краску на машинке оплачивать. Или думаете водителю предъявят?



    Смешной троль))) сходи к бесплатному адвокату))) он тебе расскажет как это дело превращается для водителя из административки в уголовку.И лоб зелёнкой смазать не забудь)))

  • Max412

    Max412
    41 минута назад

    Мира

    Max412, але?! Вы в России (((( Страна, где где Вы живете НИКОГДА не будет "нормальной". И это надо принять и жить.



    Дураков везде хватает. Не надо их просто культивировать. И из остальных делать "не нормальных"

  • Max412

    Max412
    32 минуты назад

    Для тех кто в танке: "13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает." см ПДД РФ)))

  • alex 3

    alex 3
    32 минуты назад

    свалил-значит виновен. Найти и наказать, что бы другим не повадно.

  • ХЗ

    ХЗ
    29 минут назад

    Max412

    Терраформер

    хоть у одной мозгов добавиться с лисапеда на пешеходном слезать.



    Оставьте уже эту тему. Не будут они слазить с них. В нормальных странах пешеходный переход совмещен с велодорожкой и машины так же пропускают велосипедистов как пешиков. Посмотрите для примера хотя бы здесь:



    Никакие видео не помогут нашим быдловодятлам, они всегда правы, даже если это идет поперек пдд. Очень смешно наблюдать утром или вечером в час пик, когда куча таких нарушает все мыслимые законы пдд, мешая друг другу, выезжая на красный, перекрывая перекрестки, сигналя друг другу, вот до чего доводит беспредел на дорогах, помимо сбития пешеходов. Попробовал перекатить на зеленый в один из таких вечеров на загруженной калинина, 10 проехало налево никто не уступил. Вот и ответ, никто никому не хочет уступать дорогу, а смотреть при этом по сторонам, чтобы не сбить, да вы что, шея отсохнет.

  • Терраформер

    Терраформер
    29 минут назад

    Max412

    Для тех кто в танке: "13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает." см ПДД РФ)))



    9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил).

  • Терраформер

    Терраформер
    27 минут назад

    Пешеходный переход" - участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 <*> и выделенный для движения пешеходов через дорогу.но вы продолжайте думать что ви правы.... пока кишки на колёса наматываются.

  • Max412

    Max412
    9 минут назад

    Терраформер

    Max412

    Для тех кто в танке: "13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает." см ПДД РФ)))



    9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил).



    дааа.....я смотрю ты вообще не понимаешь о чем речь)))) ещё и читать (понимать прочитанное) не умеешь)))

    Действительно опасно на улицу выходить, когда такие люди туда выезжают.

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