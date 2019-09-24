В Благовещенске водитель сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся

23 сентября около 17:25 в Благовещенске на регулируемом перекрестке Богдана Хмельницкого – про Горького произошло ДТП. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо не предоставил преимущество в движении и сбил 16-летнюю девушку на велосипеде.

Велосипедистка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка 2003 года рождения была травмирована. Водитель с места происшествия скрылся.

«Примечательно, что присутствует сопутствующие нарушение девушкой-велосипедисткой. В соответствии с ПДД, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено», - добавили в городском отделе ГИБДД.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя.

Любую информацию просям сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», - сказали в Госавтоинспекции.