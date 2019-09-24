В Приамурье военные впервые применили «Оралан-10» совместно с САУ «Малка»

На полигоне Трехречье в Амурской области военные провели тактическое учение. Подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7м «Малка» Восточного военного округа выполнило стрельбы на максимальные дальности по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата.

Применение беспилотного разведывательного комплекса «Оралан-10» совместно с САУ «Малка» состоялось впервые.

По замыслу учения, в подземном бункере проходило совещание полевых командиров условных бандформирований. Цель располагалась на расстоянии около 40 километров от огневых позиций. Учитывая сложность и удаленность объекта, было решено задействовать дальнобойные орудия.

Комплекс БЛА передал точные координаты выявленного объекта в режиме реального времени на огневую позицию. Расчеты ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили подземную цель. Следующим залпом были уничтожены условные подземные склады с боеприпасами.

Как пишет пресс-служба Восточного военного округа, применение комплекса БЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширяет ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия.

Стрельбы проведены в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. К нему привлечено более двух тысяч военнослужащих объединения.