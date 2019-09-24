Увеличение выплат врачам и учителям, больше бюджетных мест в вузах и льготы авиакомпаниям в ДФО: поручения президента

Так, до 1 декабря в правительстве должны ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», переехавшим на работу в села, рабочие поселки, либо поселки городского тип на территории ДФО. Эти выплаты должны вырасти до 200 %. В настоящее время врачи при переезде на работу в сельскую местность или малый город получают по 1 миллиону в качестве единовременной выплаты, а фельдшеры – по 500 тысяч рублей.

С 2020 года во всех регионах страны запустят программу, направленную на закрепление учителей в селах – «Земский учитель». Ранее предполагалось, что педагоги будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Теперь и эта выплата должна вырасти до 200 %.

До 1 марта 2020 года в правительстве РФ должны предоставить доступ к международным воздушным перевозкам пассажиров тем авиакомпаниям, которые осуществляют региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри ДФО.

Также кабмину было поручено главой государства до 15 ноября, а затем раз в полугодие, принимать меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на Дальнем Востоке, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и сельскую местность.

До 1 декабря в правительстве должны решить вопрос с увеличением бюджетных мест на некоторые специальности в вузах макрорегиона.

«…обеспечить увеличение квоты приема граждан, в том числе постоянно проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с указанием перечня этих субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут трудоустроены граждане в соответствии с договором о целевом обучении», – говорится в поручении.

Также до 1 декабря кабмин должен представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории ДФО «при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий».

До 1 марта 2020 года должны быть разработаны предложения по созданию на территории Дальнего Востока венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов, с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

До 1 июля 2021 с учетом ранее данных поручений должны быть внесены сведения о границах особо охраняемых природных территорий Дальневосточного федерального округа и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости.

Отдельно было поручено министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с министерством здравоохранения РФ с участием администрации Приморского края представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья. Срок на это дан до 15 января 2020 года.

Также среди поручений главы государства было внести в законодательства изменения, позволяющие молодым дальневосточным семьям приобретать жилье по ипотеке в 2 %.