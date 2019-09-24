Амурчане стали третьими на всероссийских соревнованиях по практической стрельбе

Девять стрелков из Амурской области приняли участие в турнире «Тихоокеанский рубеж». Он прошел во Владивостоке 21 и 22 сентября. По итогам соревнований амурчане взяли третье место.

По словам организаторов, это первые стрелковые соревнования такого масштаба на Дальнем Востоке. Участие в них приняли 14 команд. Продемонстрировать свою меткость съехались больше сотни спортсменов, в том числе чемпионы мира.

По правилам соревнований, стрелкам было необходимо показать быстроту и точность обращения с пистолетом в ситуациях, приближенных к реальным, где необходимо применять оружие.

В итоге команда Приамурья стала третьей в классе «Стандарт». Особо отличился спортсмен Александр Мишкуров, он взял «серебро» в дуэльном матче и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, сообщает министерство по физической культуре и спорту.