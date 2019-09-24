В Приамурье ночью горели квартира и гараж

В Амурской области за ночь произошли два пожара. Горели квартира в поселке Магдагачи и гараж в селе Чембары. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре в поселке городского типа Магдагачи поступило в 00:56 23 сентября. Возгорание возникло в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома. Через три минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 33 прибыли на место. В течение 12 минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения огня на соседние жилые помещения. В горевшей квартире огнем уничтожены вещи на площади около одного квадратного метра, повреждена стена на площади около 24 квадратных метров.

Еще один ночной пожар произошел в Свободненском районе. В селе Чембары горел гараж. Через 10 минут огнеборцы пожарного поста села Нижние Бузули прибыли на место. К ним в помощь были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 5 города Свободного и специальной пожарно-спасательной части № 60 ЗАТО Циолковский. В течение 10 минут открытое горение пожарные ликвидировали. Гараж поврежден огнем изнутри по всей площади, кровля сгорела, сообщает амурское управление МЧС.