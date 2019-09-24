13-летняя мусульманка судится с авиакомпанией из-за хиджаба

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada из-за требования снять хиджаб перед полетом. Девочка переживает, что ей пришлось снять головной убор при посторонних людях.

Фатима должна была вылететь из Сан-Франциско в Торонто на соревнования по сквошу. Сотрудница аэропорта попросила девочку снять хиджаб, так как на фото в паспорте она изображена без головного убора. Абдельрахман отметила, что на таможне тренера и всех членов команды пропустили, а ее задержали. По мнению ребенка и ее родителей, такое поведение сотрудницы аэропорта приравнивается к дискриминации.

Спортсменка сообщила, что просила отдельную комнату для осмотра без хиджаба, однако этого ей не предоставили. Мусульманка переживает из-за того, что ей пришлось снять головной убор при всех. Фатима считает, что лицо в хиджабе видно хорошо, а от того, что она его сняла, лицо ее не изменилось. Также она отметила, что с ней в самолете летел пассажир в шляпе, но его снять головной убор не попросили.

Авиакомпания не дала комментариев телеканалу, но семья утверждает, что им прислали электронное письмо, в котором Air Canada извинилась за инцидент и пообещала изменить политику поведения сотрудников аэропорта с людьми в хиджабах, сообщает «Лента.ру».