В селах Тамбовского района предотвращен срыв отопительного сезона

В Амурской области после вмешательства прокуратуры было восстановлено электроснабжение на 6 котельных, расположенных в селах Тамбовского района. Тем самым удалось предотвратить срыв отопительного сезона.

Так, прокуратура Тамбовского района провела проверку законности действий предприятия «Амурэнергосбыт». Было установлено, что «Амурэнергосбытом» введен режим ограничения поставки электроэнергии на 6 котельных: сел Новоалександровка, Привольное, Придорожное, Резуновка, Лазаревка, Муравьевка. Эти котельные обеспечивают жителей сел теплоснабжением, горячей водой в отопительный период. Такие меры связаны с задолженностью предприятия ООО «Сервис».

Прокурор Тамбовского района направил в суд исковое заявление, потребовав запретить «Амурэнергосбыту» ограничивать подачу электроэнергии на котельные. Суд поддержал эту позицию, и в результате подача электричества была возобновлена в полном объеме, предотвращен срыв отопительного сезона.

Кроме того, ООО «Сервис» погасило задолженность перед «Амурэнергосбытом» на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.