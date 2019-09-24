В Амурской области обнаружили возможный межрегиональный канал поставки наркотиков

Погрануправлением ФСБ России по Амурской области 22 сентября выявлен возможный межрегиональный канал поставки наркотических средств каннабисной группы из Приамурья в Хабаровский край. Сотрудники в районе Завитинска обнаружили и изъяли у члена преступной группы – мужчины 1989 года рождения – в автомобиле стеклянную банку объемом 0,5 литра, полностью заполненную веществом темно-коричневого цвета.

Предположительно это вещество является гашишным маслом общим весом около 0,5 килограмма, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Кроме того, управлением пресечен канал поставки наркотических средств каннабисной группы в крупном размере. 20 сентября на территории поселка Апрельский Магдагачинского района у мужчины 1981 года рождения обнаружено и изъято растительное вещество, имеющее внешние признаки дикорастущей конопли массой около 1,5 килограмма.

Вещество предназначалось для дальнейшего изготовления гашишного масла и перевозки в Магаданскую область. В обоих случаях вещества направлены на исследование, после чего будет принято процессуальное решение.