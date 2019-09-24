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24сентября
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В Приамурье планируют возобновить региональные доплаты к пенсиям

В Приамурье планируют возобновить региональные доплаты к пенсиям
Фото: Амур.инфо

23 сентября состоялось расширенное заседание правительства Амурской области. На нем минфин представил проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Для утверждения в первом чтении планируется, что доходы областного бюджета в 2020 году составят 62,3 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета – 61,8 миллиарда, профицит – 0,5 миллиарда.

На 2020-2022 годы бюджет региона спланирован с сохранением положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов, удельный вес которых в общей сумме доходов составляет свыше 70 %.

Пресс-служба правительства Амурской области пишет, что бюджет Приамурья сохраняет социальную направленность.

В бюджете обеспечено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Предусмотрены поддержка и развитие здравоохранения – 10 миллиардов рублей, образования – 12 миллиардов, культуры – 0,6 миллиарда, спорта – 0,3 миллиарда и иных сфер, способствующих повышению уровня и качества жизни населения.

В результате на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в социальный блок, запланировано 54 % расходов областного бюджета, или 33,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в Приамурье планируют возобновить региональные доплаты к пенсиям, на это предусмотрено 942 миллиона рублей (141 миллион из них – в первом чтении).

Продолжится реализация государственной политики в сфере экономического роста. Меры государственной поддержки будут направлены на развитие дорожного хозяйства, поддержку малого и среднего предпринимательства, агропромышленного и строительного комплексов, лесного хозяйства.

На экономический блок планируется направить 25,9 миллиарда рублей, или 42 % расходов бюджета; 4 %, или 2,6 миллиарда, – на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в природоохранный блок.

«Принципиально важный момент в том, что при сохранении социальной направленности бюджета мы можем позволить себе направлять 42 % на развитие экономики региона, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Стратегически нам необходимо подготовиться к развитию перерабатывающей промышленности. У нас складываются уникальные для всего Дальнего Востока условия в связи с реализацией газохимических проектов. И нам уже сейчас необходимо прорабатывать варианты привлечения инвесторов, которые готовы развивать производство продуктов из полимеров».

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Валидол

    Валидол
    38 минут назад

    Странно, газохимические проекты есть, а газа ни у кого нет...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    24 минуты назад

    Где в тексте про региональные пенсии?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    18 минут назад

    Кроме того, в Приамурье планируют возобновить региональные доплаты к пенсиям, на это предусмотрено 942 миллиона рублей (141 миллион из них – в первом чтении).

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