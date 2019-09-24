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Ветер со скоростью до 14 метров в секунду: прогноз погоды в Приамурье на 24 сентября

Ветер со скоростью до 14 метров в секунду: прогноз погоды в Приамурье на 24 сентября
Фото: vk.com/catism

24 сентября в Благовещенске малооблачно, без осадков. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 9...14 метров в секунду. Воздух прогреется до 15 градусов.

В южных и центральных районах региона ожидается небольшая облачность, северо-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Без существенных осадков. Столбики термометров достигнут отметок 11...16 градусов тепла.

В северных районах Амурской области местами по востоку прольет слабый кратковременный дождь. Продует северо-западный ветер со скоростью 9...14 метров в секунду. Температура – 11...16 градусов, местами – 5...10 градусов со знаком плюс.

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#погода

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