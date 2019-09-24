Еще в одном районе Благовещенска дали горячую воду

Во вторник, 24 сентября, горячую воду дали еще в одном районе Благовещенска. Речь о домах, расположенных в 74-м квартале города.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Амурских коммунальных систем», специалисты закончили продолжительные работы по устранению дефекта на теплосети.

Кроме того, специалисты работают на улице Трудовой – здесь произошел функциональный отказ на теплосети. Также продолжаются работы на улице Горького, 264. Еще один участок – в районе улицы Театральной, 65, где бригады устраняют порыв на теплосети.

Отмечается, что в указанных районах подача горячей воды в жилые дома будет возобновлена после устранения дефектов.

«Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию», – призывают в АКС.