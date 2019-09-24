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Еще в одном районе Благовещенска дали горячую воду

Еще в одном районе Благовещенска дали горячую воду
Фото: pixabay.com

Во вторник, 24 сентября, горячую воду дали еще в одном районе Благовещенска. Речь о домах, расположенных в 74-м квартале города.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Амурских коммунальных систем», специалисты закончили продолжительные работы по устранению дефекта на теплосети.

Кроме того, специалисты работают на улице Трудовой – здесь произошел функциональный отказ на теплосети. Также продолжаются работы на улице Горького, 264. Еще один участок – в районе улицы Театральной, 65, где бригады устраняют порыв на теплосети.

Отмечается, что в указанных районах подача горячей воды в жилые дома будет возобновлена после устранения дефектов.

«Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию», – призывают в АКС.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    до нового года подключат всех!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    вести с фронта

  • A_A

    A_A
    1 час назад

    А что с микрорайоном то? Тишина? Завтра уже 25.

  • Валидол

    Валидол
    41 минута назад

    Очень порадовала фраза "функциональный отказ на теплосети". По ходу, так сейчас называется ранее практиковавшееся определение "безответственность, безхозяйственность и разгильдяйство при подготовке теплотрассы к отопительному периоду".

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    37 минут назад

    По ул. Трудовой это где? Озвучивали порыв по Трудовой между Горького и Амурской, где только пару недель как уложили асфальт, но там никто ничего не делает, ... кроме как узбеки плитку тротуарную укладывают.

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