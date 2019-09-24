Автомобильный пункт пропуска у моста Благовещенск – Хэйхэ построят к 2022 году

Дмитрий Медведев подписал постановление «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган (Амурская область)». Документ опубликован на портале правовой информации и устанавливает сроки и стоимость строительства погранперехода.

«Осуществить в 2019 – 2022 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган (Амурская область), находящегося в ведении Министерства транспорта Российской Федерации (мощность, подлежащая вводу, – 315 тыс. транспортных средств в год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год)», – сказано в постановлении.

Стоимость проекта оценивается федеральным правительством в 1,6 миллиарда рублей. Судя по документу, бюджетные ассигнования в 2019 году составят 21 миллион рублей. Эти средства пойдут на проектные и изыскательские работы. В целом на проектирование будет потрачено больше 70 миллионов рублей.

В 2020 году на реализацию проекта выделят 800 миллионов рублей, в 2021 году – 619 миллионов, в 2022 – 160 миллионов. Уточняется, что объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В постановлении также устанавливается заказчик объекта – ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Ранее Амур.инфо со ссылкой на слова губернатора Амурской области сообщало, что постоянный пункт пропуска планируется построить к середине 2021 года. Василий Орлов говорил об этом в июне 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Достраивается мост в этом году, документы будут оформляться вплоть до апреля (2020 года – Прим.ред.) по плану. И к концу апреля он должен поехать. Откроем движение сначала только по грузовой схеме. Временная схема подразумевает пропуск грузового транспорта, пассажирского пока нет. Это не наши полномочия, а федеральные. Опаздываем со строительством постоянного пункта пропуска. Росгранстрой сегодня проектирует постоянный пункт пропуска, задача поставлена к середине 2021 года (построить – Прим.ред.). Это вот последнее решение», – рассказал Василий Орлов (цитата по РИА Новости).

На период строительство постоянного пограничного перехода было решено построить временный пункт пропуска.

Строительство международного моста через Амур стартовало в декабре 2016 года. 31 мая произошла стыковка российской и китайской частей автомобильной переправы. Окончание строительных работ запланировано на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на 2020 год.