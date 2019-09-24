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24сентября
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сегодня, 08:20 6

Автомобильный пункт пропуска у моста Благовещенск – Хэйхэ построят к 2022 году

Автомобильный пункт пропуска у моста Благовещенск – Хэйхэ построят к 2022 году
Фото: www.rosgranstroy.ru

Дмитрий Медведев подписал постановление «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган (Амурская область)». Документ опубликован на портале правовой информации и устанавливает сроки и стоимость строительства погранперехода.

«Осуществить в 2019 – 2022 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган (Амурская область), находящегося в ведении Министерства транспорта Российской Федерации (мощность, подлежащая вводу, – 315 тыс. транспортных средств в год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год)», – сказано в постановлении.

Стоимость проекта оценивается федеральным правительством в 1,6 миллиарда рублей. Судя по документу, бюджетные ассигнования в 2019 году составят 21 миллион рублей. Эти средства пойдут на проектные и изыскательские работы. В целом на проектирование будет потрачено больше 70 миллионов рублей.

В 2020 году на реализацию проекта выделят 800 миллионов рублей, в 2021 году – 619 миллионов, в 2022 – 160 миллионов. Уточняется, что объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В постановлении также устанавливается заказчик объекта – ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Ранее Амур.инфо со ссылкой на слова губернатора Амурской области сообщало, что постоянный пункт пропуска планируется построить к середине 2021 года. Василий Орлов говорил об этом в июне 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Достраивается мост в этом году, документы будут оформляться вплоть до апреля (2020 года – Прим.ред.) по плану. И к концу апреля он должен поехать. Откроем движение сначала только по грузовой схеме. Временная схема подразумевает пропуск грузового транспорта, пассажирского пока нет. Это не наши полномочия, а федеральные. Опаздываем со строительством постоянного пункта пропуска. Росгранстрой сегодня проектирует постоянный пункт пропуска, задача поставлена к середине 2021 года (построить – Прим.ред.). Это вот последнее решение», – рассказал Василий Орлов (цитата по РИА Новости).

На период строительство постоянного пограничного перехода было решено построить временный пункт пропуска.

Строительство международного моста через Амур стартовало в декабре 2016 года. 31 мая произошла стыковка российской и китайской частей автомобильной переправы. Окончание строительных работ запланировано на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на 2020 год.

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#Китай #областная власть #российская власть #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Это, что, "... 315 тыс. транспортных средств в год..." новая денежная единица?... «Достраивается мост в этом году, документы будут оформляться вплоть до апреля (2020 года – Прим.ред.) по плану. И к концу апреля он должен поехать..."??? Ну, Василий Александрович, ну фантазёр...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Мост построят..Без этого пункта он не будет функционировать?

  • Советский

    Советский
    1 час назад

    Где то заплакали предприниматели из Китая. Как там ЖД мост в ЕАО, поезда из Китая наверное уже пачками идут и наполняют бюджет Родины таможенными платежами? Вроде в июне 2016 начали строить.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    57 минут назад

    2022 год Стыдоба!!!! китайцы уже в этом году построят свой пункт пропуска

  • rosinv28

    rosinv28
    41 минута назад

    К 2050 запустят!

  • Скорпионов

    Скорпионов
    37 минут назад

    наших будут регистрировать в палатке-деревянный туалет на улице

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