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24сентября
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сегодня, 07:40 15

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счёт россиян

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счёт россиян
Фото: inkazan.ru

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия».

Согласно документу, минимальный платеж составит 150 рублей с квартиры. Собранные средства будут отправляться в «один общий котел», 95 % суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. Затем деньги направят в регионы, где объявлена чрезвычайная ситуация, следует из публикации.

Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры, уточняет газета.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Граждане имеют право на минимальный объем компенсации в размере страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При добровольном страховании максимальный размер ущерба станет рассчитываться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 квадратного метра квартиры в регионе.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    3 часа назад

    народ как дойная корова

  • Scoville

    Scoville
    3 часа назад

    Главное что корова не против чтоб её доили.

  • не люблю

    не люблю
    3 часа назад

    а можно застраховаться от дурости и жадности чиновников???

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Странно у нас в государстве дела делаются. Когда царь предлагает профинансировать модернизацию ВС Абхазии (не является субъектом и не входит в состав РФ) значит лишние средства в бюджете РФ есть, а как создать фонд страхования жилья россиян от чрезвычайных ситуаций, так за счет граждан. Красота!

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

    Kadet_84

    Странно у нас в государстве дела делаются. Когда царь предлагает профинансировать модернизацию ВС Абхазии (не является субъектом и не входит в состав РФ) значит лишние средства в бюджете РФ есть, а как создать фонд страхования жилья россиян от чрезвычайных ситуаций, так за счет граждан. Красота!



    Безопасность России прежде всего!

    Это наши территории, которые разбазарил Горбачёв, их надо собирать обратно.

    Что касается правительства, то его надо скорей менять, а то до следующих выборов президента не доживём.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Стилет

    Kadet_84

    Странно у нас в государстве дела делаются. Когда царь предлагает профинансировать модернизацию ВС Абхазии (не является субъектом и не входит в состав РФ) значит лишние средства в бюджете РФ есть, а как создать фонд страхования жилья россиян от чрезвычайных ситуаций, так за счет граждан. Красота!



    Безопасность России прежде всего!

    Это наши территории, которые разбазарил Горбачёв, их надо собирать обратно.

    Что касается правительства, то его надо скорей менять, а то до следующих выборов президента не доживём.



    Может, стОит сперва внутри страны навести порядок, а затем на "международный уровень" выходить?

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    "Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет."

    Всё таки выбор оставили. Спасибо.

  • Хмык 57

    Хмык 57
    2 часа назад

    Б-29

    "Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет."

    Всё таки выбор оставили. Спасибо.



    Как с счетчиками.

    Выбор тоже оставили,но тариф без счетчика вынуждает вприпрыжку бежать за счетчиком(за свои деньги).

    При этом поставленные счетчики всеми гражданами автоматом развязывают руки чиновникам и заново повышают тарифы.

    Но некоторые вроде моей мамочки все равно хоть перехитрить государство-поставить счетчик чтоб ВСЕГДА платить меньше.

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Б-29"Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет."

    Всё таки выбор оставили. Спасибо.


    Мир

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Самим решать? Платить или нет? А не напоминает ли это строку про кап.ремонт?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Б-29 "Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет. Всё таки выбор оставили. Спасибо".....

    Я так полагаю, что раз эта строка будет включена в квитанцию, соответственно "жирная" строка ИТОГО будет подсчитана с учетом этой суммы и, чтобы в дальнейшем не было недоразумений, оплачивать придется по ней...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Страховщики всё нажраться не могут

  • Knopa~~~Knopa

    Knopa~~~Knopa
    1 час назад

    Мало того что платим страховки, пока платим ипотеки и еще тут добавят. Это не серьезно.

  • КП

    КП
    1 час назад

    не люблю

    а можно застраховаться от дурости и жадности чиновников???



    Можно, но платить вы будете сами, а управлять вашими деньгами будут они.

  • домовенок

    домовенок
    50 минут назад

    Ну, дык, Глоба же предсказала амурчанам серьезные природные катаклизмы в январе, чем не предлог для наших "любимых" чинуш проявить инициативу и подсунуть еще одну гадость гражданам

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