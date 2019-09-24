Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счёт россиян

Согласно документу, минимальный платеж составит 150 рублей с квартиры. Собранные средства будут отправляться в «один общий котел», 95 % суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. Затем деньги направят в регионы, где объявлена чрезвычайная ситуация, следует из публикации.

Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры, уточняет газета.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Граждане имеют право на минимальный объем компенсации в размере страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При добровольном страховании максимальный размер ущерба станет рассчитываться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 квадратного метра квартиры в регионе.