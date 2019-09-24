Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счёт россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия».
Согласно документу, минимальный платеж составит 150 рублей с квартиры. Собранные средства будут отправляться в «один общий котел», 95 % суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. Затем деньги направят в регионы, где объявлена чрезвычайная ситуация, следует из публикации.
Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги. При этом россияне будут сами решать, оплачивать страховку или нет. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры, уточняет газета.
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Граждане имеют право на минимальный объем компенсации в размере страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При добровольном страховании максимальный размер ущерба станет рассчитываться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 квадратного метра квартиры в регионе.
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