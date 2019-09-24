Гороскоп 24 сентября: Рыбы придут к успеху, Скорпионам стоит сохранять спокойствие

Восход Солнца: 06:18

Заход Солнца: 18:25

Солнце в Весах.

Овен. Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Если вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны травмы, автокатастрофы. Не пытайтесь игнорировать собственную интуицию или изменять своим морально-нравственным принципам - добра от этого не будет. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Телец. День неблагоприятный для начала нового дела и чреват проблемами в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу – возможна неудача во всех начинаниях Рассматривайте эти события как очередные испытания на прочность. Не сдавайтесь, трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации.

Близнецы. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. От вашей выдержки и рассудительности будут зависеть гармоничные отношения с партнером. Не поддавайтесь на провокации.

Рак. Этот день обещает хорошее самочувствие и душевное равновесие. Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии, однако неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в Вашу пользу. Постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок.

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Лев. Тяжелый и опасный день, неблагоприятный для активной деятельности. Ограничьте контакты, отмените встречи или прием гостей. Возможно негативное влияние со стороны или плохое известие.

Дева. Успехи в семейных делах могут не вызывать у вас сомнений, но материальные вопросы решить будет нелегко. Вы постараетесь найти внутреннее подтверждение правильности своих поступков. Вам необходимо перестать фиксироваться на духовных переживаниях и оглядеться по сторонам. Вашего участия ждут близкие Вам люди.

Весы. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях или ревность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Не следует заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне. Периодически будет поступать тревожная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с ситуацией.

Скорпион. Тяжелый, критический день. Он пройдет достаточно напряженно. Вам будет трудно сохранять спокойствие. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде, желательно посещение бассейна.

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Стрелец. Противоречивый день. Жизненный потенциал на высоте, тем не менее следует избегать активности в делах, принимать или давать советы, выполнять просьбы. Вероятны ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. Во второй половине дня вероятны хорошая новость или выгодное предложение, которые принесут значительную прибыль. Вечер постарайтесь провести дома.

Козерог. У Козерогов может начаться депрессия. Существует опасность для здоровья: вероятно заболевание, травма или эмоциональный стресс. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте физических нагрузок, риска, работы с режущими инструментами, электроприборами.

Водолей.Приготовьтесь к тому, что Водолеев в этот вторник будет раздражать и нервировать все и вся. Даже мелкие стычки с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупной ссоре, а то и к полному угасанию чувств. Трезвый и точный расчет может уберечь Вас от серьезных финансовых проблем.

Рыбы. Не исключено, что сегодня Вы сможете реализовать идеи и планы предыдущих суток. Влиятельная особа поможет Вам избежать осложнений на работе. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит Рыбам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Астролог: Вальдемар Небоходцев