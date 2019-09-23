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23сентября
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Победители XVII «Амурской осени» исполнили танец журавлей

Победители XVII «Амурской осени» исполнили танец журавлей

Более тридцати призов, в том числе 14 «золотых журавлей» и дипломы увезли с собой победители фестиваля кино и театра «Амурская осень-2019». Церемония закрытия фестиваля прошла в Общественно-культурном центре и завершилась стихийным общим танцем победителей.

Танцевать обладательница гран-при, режиссер полнометражного фильма Ad Libitum Полина Ольденбург начала еще на сцене, когда ей вручили главный приз. Выйдя с церемонии закрытия и дав несколько интервью журналистам, на радостях вся съемочная группа затанцевала. К ним начали присоединяться другие обладатели «журавлей» - актриса Оксана Сташенко, участники съемочной группы российско-китайского фильма «Песня Лингшуи» и другие.

«Танец журавлей!» - объявила Полина Ольденбург, сразу собрав вокруг импровизированной танцевальной площадки зрителей, и пожелала, чтобы это стало новой фестивальной традицией.

Об этом и не только – в заключительном, седьмом «Дневнике «Амурской осени».

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#Амурская осень #кино #культура

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