Разыскиваемый в Благовещенске ребенок нашелся у родственников

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мама семилетнего мальчика обратилась в полицию около 12:30, потому что сын не пришел домой. Полицейские немедленно организовали мероприятия по поиску маленького горожанина. Информацию о пропавшем ребенке опубликовали в соцсетях и СМИ.

«Оказалось, что мальчик был у родственников. Они увидели, что его разыскивают, и позвонили в полицию. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали маме», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в УМВД России по Амурской области.