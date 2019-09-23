В Белогорске подтопленцев призывают забрать овощи

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске установили последний срок, когда жители, пострадавшие от наводнения, могут получить овощи. 100 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, 15 килограммов свеклы и 10 килограммов моркови из расчета на одно домовладение люди могут забрать до 17.00 25 сентября. Решение об ограничении сроков принял глава города Станислав Мелюков в связи с тем, что у муниципалитета нет возможности длительно хранить сельхозпродукцию.

Пункты выдачи овощей были организованы на стоянке у администрации Белогорска с 14 сентября. Как рассказали в отделе по труду и потребительскому рынку, за это время было выдано почти 60 тонн овощей. Картофель, капусту, свеклу и морковь получили 405 семей из 437. Остальных ждут за овощами на складе МЧС.

Решение об оказании помощи в виде выплат по 10 тысяч рублей и выдаче наборов овощей жителям города, чьи домовладения пострадали от затопления, принял глава Белогорска Станислав Мелюков. Для этого муниципалитетом было закуплено почти 64 тонны корнеплодов и капусты. На эти цели из местного бюджета выделено 1 миллион 132 тысячи рублей. Если белогорцы не получат овощи до установленной даты 25 сентября, их передадут в детские сады, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.