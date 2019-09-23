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23сентября
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В Белогорске сняли режим ЧС, объявленный из-за наводнения

В Белогорске сняли режим ЧС, объявленный из-за наводнения
Фото: администрация Белогорска

Режим ЧС, введенный в Белогорске в связи с разливом реки Томь в июле-августе 2019 года, снят. Решение было принято 23 сентября. В режиме ЧС Белогорск жил с 29 июля. Уровень воды в реке Томь поднимался до рекордных отметок.

Паводок, сформировавшийся в результате выпавших осадков в верховьях реки, достиг максимальных значений в черте городского округа 31 июля. Уровень воды в реке составил 444 сантиметров и стал рекордным за последнее десятилетие. В июле 2013 года вода поднималась до отметки 430 сантиметров.

Организационные мероприятия на опережение проводились по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова с учетом интенсивности подъема уровня воды. В период действия режима ЧС в Белогорске принимали меры, чтобы предотвратить внештатные ситуации в работе городских систем жизнеобеспечения, а также устраняли последствия паводка. На затопленных территориях провели дезинфекционную обработку, жителей провакцинировали. 79 белогорских семей, чье имущество пострадало от паводка, получили материальную помощь из средств федерального и областного бюджетов. Выплаты составили 6,7 миллиона рублей.

При этом по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова материальную помощь в размере 10 тысяч рублей за потерянный урожай из городского бюджета получили более 400 семей на сумму 4,2 миллиона рублей. Еще около 1,2 миллиона рублей направлено на закупку овощной продукции в качестве бесплатной помощи пострадавшим, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #наводнение #помощь

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