Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:47 0

В БГПУ открылась фотовыставка о российско-китайских отношениях

В БГПУ открылась фотовыставка о российско-китайских отношениях

На первом этаже главного корпуса БГПУ заработала фотовыставка о российско-китайской дружбе, приуроченная к 70-летию образования КНР, которое отмечается 1 октября. На ней представлено 42 фотографии, иллюстрирующие отношения между Благовещенском и Хэйхэ за последние 40 лет. Эти фотокарточки педагогическому университету, который давно сотрудничает с китайской стороной, предоставила администрация города Хэйхэ. Краткая историческая справка в материале АльфаТВ.

Выставка наглядно показывает, как налаживались связи между приграничными городами. К примеру, есть фото 1958 года. На нем изображены конькобежцы России и Китая, которые устроили первые дружественные соревнования на льду. Благодаря иллюстрациям можно узнать, что в 1988 году между российской и китайской сторонами состоялся первый обмен туристическими группами, а также была налажена зимняя ледовая переправа. В 1987 году стороны организовали амурско-хэйхэйскую ярмарку, укрепив экономические связи. А в 1994 году между Благовещенском и Хэйхэ был организован самый короткий в мире водный маршрут.

«Благовещенск и Хэйхэ – это фактически один город, два государства. Настолько тесно мы сплетены экономически, культурно», - отметил начальник Управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ, директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Эти и другие важные даты истории взаимоотношений между Благовещенском и Хэйхэ могут узнать все желающие. Выставка располагается на первом этаже главного корпуса, в фойе. Она будет работать еще больше недели.

Просмотров всего: 157

#Дальний Восток #история #Китай #политика #торговля #туризм #экономика

распечатать


Общество 5

Президент поручил изменить законодательство для выдачи семьям в ДФО ипотеки под 2 %
Происшествия

Мужчину, убившего дачника в ЕАО, задержали в Амурской области
Общество 1

Руководитель лагеря, закрытого амурским минобром: сейчас дети как инопланетяне
Экономика 2

Официальный курс юаня опустился до 9 рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь