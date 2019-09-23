В БГПУ открылась фотовыставка о российско-китайских отношениях

На первом этаже главного корпуса БГПУ заработала фотовыставка о российско-китайской дружбе, приуроченная к 70-летию образования КНР, которое отмечается 1 октября. На ней представлено 42 фотографии, иллюстрирующие отношения между Благовещенском и Хэйхэ за последние 40 лет. Эти фотокарточки педагогическому университету, который давно сотрудничает с китайской стороной, предоставила администрация города Хэйхэ. Краткая историческая справка в материале АльфаТВ.

Выставка наглядно показывает, как налаживались связи между приграничными городами. К примеру, есть фото 1958 года. На нем изображены конькобежцы России и Китая, которые устроили первые дружественные соревнования на льду. Благодаря иллюстрациям можно узнать, что в 1988 году между российской и китайской сторонами состоялся первый обмен туристическими группами, а также была налажена зимняя ледовая переправа. В 1987 году стороны организовали амурско-хэйхэйскую ярмарку, укрепив экономические связи. А в 1994 году между Благовещенском и Хэйхэ был организован самый короткий в мире водный маршрут.

«Благовещенск и Хэйхэ – это фактически один город, два государства. Настолько тесно мы сплетены экономически, культурно», - отметил начальник Управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ, директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Эти и другие важные даты истории взаимоотношений между Благовещенском и Хэйхэ могут узнать все желающие. Выставка располагается на первом этаже главного корпуса, в фойе. Она будет работать еще больше недели.