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23сентября
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сегодня, 18:28 5

Президент поручил изменить законодательство для выдачи семьям в ДФО ипотеки под 2 %

Президент поручил изменить законодательство для выдачи семьям в ДФО ипотеки под 2 %
Фото: Амур.инфо

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года. В их числе и поручение, касающееся льготной ипотеки для дальневосточных молодых семей под 2 %.

Это поручение идет первым в списке. Там указано, что правительство РФ должно внести изменения в федеральное законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки до 2 % годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам). По такой ставке молодые семьи в ДФО до 1 января 2025 года смогут приобретать жилье на первичном рынке.

Также по льготной ипотеке можно будет построить дом на земельном участке, предоставленном в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В поручении также говорится, что на указанные цели должны быть направлены средства государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

На то, чтобы внести все необходимые изменения, правительству дан срок до 15 декабря 2019 года, говорится на сайте Кремля.

Как сообщало Амур.инфо, проект пониженной ипотеки главе государства представил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова во время осмотра выставки Минвостокразвития. Президент поддержал это предложение. Предполагается, что благодаря льготной ипотеке на Дальнем Востоке закрепятся 14 тысяч человек.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Ещё бы снизили процент тем у кого ипотека уже есть под бешенный процент, а то как то разделения непонятное

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "На то, чтобы внести все необходимые изменения, правительству дан срок до 15 декабря 2019 года, говорится на сайте Кремля".

    1. Включить дополнительно в двухпроцентную ипотеку одиноких молодых людей.

    2. Рефинансирование уже имеющейся ипотеки.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Согласен с предложениями.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Грубо говоря - за зимовье в тайге, где нет лета, надо еще платить ипотеку.

    Народ, что вас тут держит? Страх перед переездом в нормальный регион, лень?

  • фая

    фая
    53 минуты назад

    "...проект пониженной ипотеки главе государства представил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.." Амур инфо с каких пор Козлов в женском роде

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