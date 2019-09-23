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Спустя 17 лет раскрыто убийство Михаила Круга

Спустя 17 лет раскрыто убийство Михаила Круга
Фото: www.kp.ru

Член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По его словам, в 2002 году он вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым, по указанию тверского криминального авторитета по кличке «Лом», собирались ограбить дом Михаила Круга. По плану «Лома», после этого Круг бы обратился к нему за помощью, тот бы «нашел» украденное, а певец стал бы ему обязан и выплачивал часть гонораров с концертов.

Но Михаил Круг с семьей вернулись домой раньше, чем этого ожидали преступники. Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Агеевым. Круг скончался в больнице.

Как пишет «Лента ру», «Лом» погиб в 2006 году. А Веселов был убит другим участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), который был знаком с Кругом и решил отомстить за его убийство.

Уголовное дело по факту смерти Михаила Круга прекращено в связи со смертью подозреваемого Веселова.

Ранее СМИ сообщали, что бывший киллер банды «Тверские волки» Агеев убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных ИК-18 «Полярная сова». Убийства сокамерников затормозили следственные мероприятия по расследованию дела об убийстве Михаила Круга, которые могли завершиться на месяц раньше.

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#криминал #происшествия

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