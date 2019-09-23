В Амурской области у браконьера обнаружили по половине косули и барсука

Житель Серышевского района отправился на гусиную охоту, но увлекся и настрелял лишнего. Глубокой ночью сотрудники ГИБДД остановили УАЗ «Патриот» в селе Бочкаревка. В машине обнаружили страшный груз: полтуши косули и половину барсука.

Также там был гусь, но на добычу птицы у мужчины было разрешение. Автоинспекторы сразу же вызвали на место происшествия служащих управления по охране животного мира области и полицейских.

Расстроенный амурчанин, успевший к тому времени подробно рассказать сотрудникам ГИБДД, как и где он охотился, при виде оперативной группы изменил показания. По новой версии, мясо мужчина нашел на дороге и подобрал, хотя и знал, что его перевозка запрещена.

У охотника изъяли две единицы оружия – гладкоствольное и нарезное с оптическим прицелом, а также автомобиль. К обеду мужчина смирился с неизбежным и пришел в полицию с повинной. Признав факт браконьерства, он указал место, где было спрятано остальное мясо, и пожелал добровольно и досрочно возместить ущерб за косулю и барсука.

Помимо штрафа мужчине предстоит выплатить 200 тысяч рублей компенсации за самку косули и 36 тысяч за барсука. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства в настоящий момент решается, сообщает пресс-служба управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.