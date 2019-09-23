Мужчину, убившего дачника в ЕАО, задержали в Амурской области

В Еврейской автономной области 27-летний мужчина признан судом виновным в убийстве дачника. Преступление было совершено на территории ЕАО, а задержали его уже в Амурской области.

20 декабря 2018 года на даче, расположенной в садоводческом товариществе «БАМ» (Смидовичский район Еврейской автономии), было обнаружено тело 71-летнего владельца со следами насильственной смерти. Также отсутствовала машина Toyota Corolla, принадлежащая этому мужчине.

По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело, была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные специалисты. И в тот же день подозреваемый был задержан в городе Благовещенске Амурской области.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания. Он сообщил, что 18 декабря 2018 года проник на дачу, переночевал. Утром приехал хозяин, который стал выгонять непрошеного гостя. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой «гость» нанес хозяину камнем удары по голове. От полученных травм пенсионер скончался. На машине дачника преступник доехал до поселка Николаевка, а затем на поезде – до Благовещенска, сообщается на сайте следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 14,5 года в колонии особого режима.