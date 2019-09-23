Обанкротилась одна из крупнейших мировых туристических фирм с дочерней компанией в России

После 178 лет работы закрылся британский туроператор Thomas Cook. 23 сентября компания объявила о принудительной ликвидации. Крах компании затронул 600 тысяч туристов по всему миру.

Четыре авиакомпании Thomas Cook прекратили полеты, 21 тысяча сотрудников в 16 странах будут уволены, сообщает «Meduza» со ссылкой на Associated Press.

«Это глубоко печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», – сказал исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер.

Правительство Великобритании оплатит возвращение в страну туристов, чей отдых заканчивался с 23 сентября по 6 октября. Для них заказали десятки чартерных рейсов, первые пустые самолеты вылетели из британских аэропортов вечером 22 сентября. Как пишет CNN, это самая дорогая операция по возвращению граждан в Великобританию в мирное время: она будет стоить от 125 миллионов до 750 миллионов долларов.

Компания Thomas Cook предупредила о бедственном финансовом положении 20 сентября. Тогда туроператор пытался найти среди инвесторов 250 миллионов долларов, чтобы избежать банкротства.

Thomas Cook – одна из самых известных туристических компаний в мире. Она была основана в 1841 году.

Банкротство Thomas Cook не скажется на клиентах его дочерней структуры – российского «Интуриста», заверил исполнительный директор компании Сергей Толчин.