Стали известны подробности убийства Михаила Круга

Следственному комитету Российской Федерации по Тверской области удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного под псевдонимом Михаил Круг.

Известно, что 30 июня 2002 года вечером в дом Михаила Круга тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик.

При изучении материалов уголовного дела следователями Следственного комитета была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли воспроизвести детали случившегося в ночь на 1 июля 2002 года.

Следствие проводило полную проверку окружения круга, его причастность к различным конфликтам.

После полной проверки следствие смогло выйти на банду «Тверские волки», которая в это время промышляла на территории Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член банды Александр Агеев, который отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году в рамках осуществления следователями Следственного комитета деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу возобновили.

Сотрудники различных ведомств смогли установить лица, причастные к совершению преступления.

В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапированы осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов.

Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на шансонье. Агеев рассказал все в подробностях, упомянул мотивы и рассказал, что убивать певца они не хотели. Соучастники хотели похитить из дома антиквариат и ценности. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота.

Показания Александра Агеева были полностью проверены и признаны действительными. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, пишет Vedtver.ru.