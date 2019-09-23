Тигры, выпущенные в Архаринском районе, «гуляют» вместе
Тигры Елена и Павел, выпущенные в Архаринском районе Приамурья в мае, чувствуют себя хорошо и держатся вместе. По данным спутникового мониторинга, краснокнижные кошки недавно встретились и теперь ходят парой, что для тигров – большая редкость. Как правило, эти хищники в компании не нуждаются.
Судя по данным со спутника, Павел некоторое время ходил у границы с Еврейской автономией, но потом вернулся назад. Сейчас оба тигра остаются на территории Архаринского района, относительно далеко от населенных пунктов. В районе их нахождения много кабана и изюбря, поэтому за тигриное меню можно не беспокоиться, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.
Как отмечается, мониторинг передвижения амурских тигров ведется постоянно. Пока проблем у полосатых хищников не возникало.
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