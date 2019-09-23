Благовещенка установила приложение на телефон и лишилась 57 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась женщина 1961 года рождения по факту хищения денег с ее банковской карты. Ей позвонил якобы сотрудник банка и порекомендовал установить мобильное приложение, чтобы защититься от мошенников. В итоге горожанка лишилась 57 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что амурчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Назвав полные паспортные данные женщины, он сообщил о попытке списания с ее карты денежных средств, данная операция была блокирована. Звонивший также объяснил, что таких случаев мошенничества можно избежать, если установить на телефон специальное приложение.

Женщина согласилась и сделала необходимые настройки в телефоне. После этого ей позвонил «сотрудник другого банка» и пояснил, что благодаря установленной на ее телефоне программе все банки работают едино. После регистрации в приложении, потерпевшей стали поступать смс-сообщения о списании 57 тысяч рублей, а также об одобрении займов, заявки на которые она не оформляла.

Женщина обратилась в полицию. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «г» статьи 158 УК РФ.

«Сотрудники службы безопасности банков не связываются лично с клиентами банков. Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт (cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в смс-сообщениях), будьте бдительны. Не идите у них на поводу. Не сообщайте никому личные данные и данные ваших карт. Прервите разговор и перезвоните в отделение банка. Если вы стали жертвой мошенничества независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД», – сообщили в амурском управлении МВД.