В Амурской области зарегистрировано больше 2 700 случаев ОРВИ

В Амурской области за неделю зарегистрировано 2 754 случая острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). Этот показатель ниже недельного эпидемического порога и не превышает средний многолетний показатель.

Тем временем в Амурской области продолжается иммунизация против гриппа. По состоянию на 20 сентябр привиты 324 902 человека. Это 79,6 % от плана, который составляет 400 765 человек. Прививку получили 112 257 детей – 86,5 % от 129 101 человека по плану.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает о необходимости проведения профилактических прививок против гриппа с целью повышения не восприимчивости организма человека к респираторным вирусам во время максимальной вероятности заболеваний и в предэпидемический период, и призывает к соблюдению мер неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.