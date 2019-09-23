В Благовещенске пройдет акция помощи участникам Великой Отечественной войны

В областном центре Приамурья с 25 сентября по 29 ноября пройдет социальная акция «Осень. Поделись добром». Она направлена на оказание адресной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям с ограниченными возможностями здоровья в уборке в преддверии зимнего периода.

Участниками акции являются Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» совместно с волонтерами корпуса добровольцев города Благовещенска. Уже сейчас ветераны и участники Великой Отечественной войны, одинокие пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья могут подать заявку на оказание помощи, позвонив в Центр «Выбор» по телефону: 66-23-26.

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Ольга Канюшкина